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Oristano.
12 aprile 2026 alle 00:21

Assemblea sulla Ztl, sul tavolo le proposte della Giunta Sanna 

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Dopo il mezzo vuoto registrato per il mercato civico di via Mazzini, l’amministrazione ci riprova: stavolta il tema è ancora più delicato e l’auspicio è che la partecipazione sia ben diversa.

Il confronto

Si riapre il confronto sulla Ztl, uno dei nodi politici più spinosi degli ultimi vent’anni a Oristano. La decisione è maturata nell’ultimo vertice di maggioranza convocato dal sindaco Massimiliano Sanna, che ha scelto di portare il dibattito fuori dalle stanze della politica e dentro un’assemblea pubblica. L’appuntamento è per venerdì 17, alle 15.30, all’Hospitalis Sancti Antoni, per illustrare gli interventi previsti e raccogliere osservazioni e proposte di cittadini, residenti e operatori economici. Non è un passaggio qualsiasi. La zona a traffico limitato è un tema che divide, e non poco. La delibera istitutiva risale al 2006, ma da allora non si è mai tradotta in una reale applicazione. Un progetto rimasto sospeso per quattro consiliature, tra accelerazioni e frenate, senza mai trovare una sintesi definitiva. Si riparte (per modificarla, a questo punto) dalla delibera approvata a giugno 2025, quella che ha finito per innescare la crisi in maggioranza. Il provvedimento prevedeva una Ztl attiva tutti i giorni in due fasce orarie, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20, con occhi elettronici puntati su sei varchi. Indicazioni che erano state già tradotte nella segnaletica installata nel centro storico, con cartelli riportanti giorni e orari di attivazione, poi coperti per evitare ulteriore confusione dopo lo stop politico.

Le ipotesi

Un impianto rimasto sulla carta e mai entrato in vigore, che continua a rappresentare la base di partenza del confronto. Anche perché, nel frattempo, dentro la stessa maggioranza non è mai maturata una posizione condivisa. Nell’ultimo vertice i segretari dei partiti avrebbero ribadito linee diverse: c’è chi propone un alleggerimento degli orari previsti nella delibera e chi spinge per una Ztl limitata ai fine settimana. Ipotesi che rendono ancora incerta la sintesi da presentare alla città. Il confronto pubblico servirà proprio a questo: capire se esiste un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte di chiede meno traffico e più vivibilità e chi teme ripercussioni sulle vendite e un centro storico sempre più deserto. Per il neo assessore all’Urbanistica Paolo Angioi si tratta di un banco di prova impegnativo, già costato la delega al predecessore Ivano Cuccu. E ora resta da vedere se la città risponderà all’appello. L’appuntamento cade di venerdì 17: scaramanzie a parte, per la Ztl potrebbe essere l’occasione buona per uscire da uno stallo lungo quasi vent’anni.

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