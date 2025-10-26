Assemblea pubblica sul Sardinian Link 

Il Sardinian Link passerà anche nel territorio di Bonarcado. Comune e popolazione però non conoscono le caratteristiche dell'infrastruttura, per questo la sindaca Annalisa Mele ha convocato un'assemblea pubblica per questa sera alle 18 al Centro sociale, ex Cantina. «Ho voluto programmare subito un incontro – ha detto – anche noi amministratori intendiamo conoscere lo stato dell’arte dell’opera, i passaggi burocratici, quali criticità e quali benefici potrebbero esserci per la comunità e il territorio». La sindaca ripete di essere all'oscuro di tutto «non sappiamo i dettagli, in ogni caso voglio informare i miei concittadini». Il Sardinian Link è la dorsale sarda che sta realizzando Terna per massimizzare l’integrazione dell’energia rinnovabile. Prevede la ricostruzione della rete sarda da Codrongianos a Sulcis e Selargius, con l’impiego di sostegni innovativi a basso impatto elettromagnetico. L'elettrodotto, di oltre 500 chilometri, permetterà di raggiungere una potenza di scambio di 1000 MW tra il sud e il nord dell’Isola e consentirà l’integrazione dell’energia rinnovabile, compresa quella eolica off-shore. L’investimento complessivo per questa infrastruttura e il nuovo collegamento sottomarino in corrente continua tra le stazioni elettriche di Fiumesanto Sassari e di Montalto Viterbo, è circa 1,4 miliardi di euro.

