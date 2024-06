«Assemblea pubblica per la nuova Giunta» 

Tutto in un ragionamento. Massimo Zedda lo consegnerà stasera ai partiti della coalizione in occasione del primo incontro con le forze politiche di maggioranza. «Bisogna costruire una squadra forte, competente e di alto profilo». Ospite ieri sera di Radar, a Videolina (padrone di casa Andrea Sechi) il sindaco spiega che «siamo già al lavoro con le forze politiche per costruire la Giunta, mi piacerebbe anche fare un’assemblea pubblica con i cittadini, le delegazioni regionali e parlamentari per raccontare le azioni. Non c’è niente da nascondere, anzi penso che l’assenza di dialogo tra amministrazione e cittadine e cittadini debba finire». Che si tratti di assessori tecnici o politici non è un aspetto secondario. E sebbene ancora nessuno abbia certezze sullo schema finale, è verosimile che la futura Giunta sarà un mix di tecnici e figure politiche, dove sarà garantita anche la parità di genere. Su tutti i nomi sarà Zedda, proprio in ragione di quella “competenza”, a dire sì o no.

L’incontro

La formazione della Giunta non è ufficialmente all’ordine del giorno nell’incontro di stasera (alle 19) nella sede del Pd. Nessun partito, infatti, arriverà in via Emilia con una rosa di nomi da sottoporre al sindaco, anche perché, per ora, nessuno ne ha costruito una. Saranno gli incontri bilaterali, a partire dalla prossima settimana, a definire il quadro. Lo schema sul quale alcuni alleati riflettono è lo stesso che ha contraddistinto la formazione della Giunta regionale, dopo la vittoria del Campo largo, tre mesi fa. Dove la presidenza del Consiglio entra nella partita (in teoria spetterebbe al Pd, cioè Marco Benucci) e la “distribuzione” delle caselle si fa in base al proporzionale puro a patto che i partiti abbiano una rappresentanza vera (un assessore ogni due eletti in Consiglio). Ricalcando lo schema adottato a Villa Devoto, quindi, tre assessori andrebbero al Pd, tre ai Progressisti (entrambi con sei consiglieri), uno ad Avs. Dovrebbero restare fuori i partiti con un solo rappresentante (Orizzonte Comune e Cagliari avanti) e, almeno nella fase di avvio della Giunta, ma potrebbero non essere della partita anche i 5Stelle e Sinistra Futura. O almeno uno dei due. E questo perché Zedda, che ha ottenuto più voti delle “sue” liste (3000 preferenze), potrà indicare uno o due nomi.

Le ipotesi

Uno, sicuramente. Ma, come detto, forse due. Nel solco di quella “competenza” invocata da tutti, sarà difficile che i partiti si mettano di traverso. Detto diversamente: se Zedda volesse indicare un tecnico di alto profilo per l’Igiene del suolo, ora che Palazzo Bacaredda dovrà preparare il nuovo bando delicatissimo bando da oltre 350milioni per la gestione dei rifiuti, chi potrebbe dire no? E in quota sindaco circolano i nomi di Barbara Argiolas, ex assessora comunale e regionale al Turismo, che piace a molti nella coalizione, l’ex direttrice generale Cristina Mancini, apprezzata universalmente da tutto lo schieramento di centrosinistra. Il resto sono ipotesi, incastri, liste da scrivere e riscrivere oggi senza esito. Per esempio: se Marco Benucci non dovesse andare alla presidenza del Consiglio (perché potrebbe spingere per Yuri Marcialis allo Sport o Danilo Fadda agli Affari Generali?), chi salirebbe sullo scranno più alto di Palazzo Bacaredda? Un’ipotesi vede in pole Davide Carta (in lizza anche per il Bilancio) sempre che non si decida per i Progressisti: e qui il nome più gettonato è quello di Matteo Massa, che molti però vorrebbero al Turismo (se non dovesse tornare lì Barbara Argiolas). Matteo Lecis Cocco Ortu (Pd) potrebbe essere indicato all’Urbanistica, Anna Puddu e Maria Francesca Chiappe (Progressisti) ai Lavori pubblici e alla Cultura (sempre che qui non entri un uomo o una donna di Sinistra Futura o dei 5S). Giulia Andreozzi resta in corsa per l’Istruzione, mentre per la Viabilità non è escluso un tecnico indicato dai partiti o in quota sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA