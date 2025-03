Assemblea pubblica per la carenza dei medici di base 

La sindaca di Siliqua, Francesca Atzori, convoca una nuova assemblea pubblica per informare la cittadinanza sulla difficile situazione sanitaria in cui si trova il paese. L’incontro si svolgerà domani alle 17, nel Montegranatico. Da ottobre, dopo la rinuncia del precedente medico, l’ambulatorio di via Carducci è rimasto deserto. Oltre millecinquecento residenti, rimasti senza assistenza sanitaria, attendono la riapertura del servizio.

Fino ad oggi tutti i bandi sono andati deserti e, qualche giorno fa, si sperava in un possibile insediamento a marzo, ma anche questo pare sia saltato. Dovrebbe essere confermata l’apertura di un ambulatorio Ascot, inizialmente con un solo medico, che dovrebbe firmare il contratto in queste ore. Poco per le esigenze del paese, ma rimane un passo in avanti.

«Abbiamo portato avanti, insieme ai comitati e ai cittadini, le richieste di assistenza attraverso le delibere del Consiglio comunale, raccolta di firme, incontri dal prefetto e presso le sedi Regionali ma, finora abbiamo costatato la perdurante mancanza di assistenza primaria – spiega Atzori – Durante l’assemblea saranno date importanti comunicazioni, in ogni caso continueremo a portare avanti le nostre richieste per garantire l’assistenza in paese». (a. cu.)

