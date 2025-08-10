VaiOnline
Macomer.
11 agosto 2025 alle 00:24

Assemblea pubblica contro pale eoliche e vaccini 

Nell’anfiteatro di piazza Peana a Macomer sono arrivati in tanti per affrontare due argomenti spinosi, la speculazione energetica e la dermatite bovina, su iniziativa dell’associazione “Coro e Bentu” di Macomer. Gli allevatori i principali protagonisti. Pale eoliche e vaccini sono state al centro del dibattito con accorati appelli alla politica a fare gli interessi dei sardi. Hanno partecipato la sindaca di Fonni e presidente dell’Anci, Daniela Falconi («Ristoro subito, adeguato e proporzionato. Per tutto la Sardegna deve decidere il suo futuro»), Priamo Cottu del Movimento pastori sardi («Le malattie degli animali arrivano nei porti sardi, ma la colpa è sempre e comunque dei pastori»), Domitilla Parodi, del coordinamento Gallura («Non siamo dei bambini, ma persone pensanti»), gli avvocati Michele Zudda («La classe politica è assente, non sa dare risposte»), Raffaele Soddu («C’è uno scollamento tra il Governo romano e governati. Occorre far sentire la nostra voce»), Antonangelo Liori, in veste di allevatore («Non è legittimo che la Regione speculi sulla povertà e sulle paure degli allevatori»). Si è fatta sentire la protesta di tanti allevatori e militanti dei movimenti contro le pale eoliche e qualsiasi tipo di speculazione.

