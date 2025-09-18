Assemblea popolaresul ponte di ferro 

I lavori infiniti sul ponte di ferro al centro di un incontro pubblico in piazza Marconi convocato dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu per martedì 30 settembre alle 18.30. «Sarà l’occasione – ha sottolineato il primo cittadino - per fare il punto della situazione, approfondire i dettagli della vicenda, rispondere alle domande dei cittadini e comunicare gli sviluppi di un tema così importante».

Il ponte è stato chiuso per presunto rischio crollo l’8 dicembre del 2023 dalla Provincia del Sud Sardegna. Da poco più di un mese – con la soppressione della Provincia – le competenze sono passate alla Città Metropolitana di Cagliari. L’assessorato ai Lavori pubblici della Regione ha attivato un tavolo tecnico fra tutte le parti coinvolte. Tavolo che, sino ad oggi, ha dato pochi frutti, i lavori cioè procedono a ritmo lentissimo. Il prossimo tavolo tecnico è in programma il 23 settembre.

Nel frattempo il gruppo di minoranza di Villaputzu ha invitato i cittadini alla mobilitazione. «Il guado è utile – ha sottolineato Stefano Pili - ma non è una strada, è un attraversamento del letto di un fiume con poca sicurezza e molte buche. Facciamoci sentire tutti insieme, non si può rimanere in silenzio ed accettare passivamente questa situazione». (g. a.)

