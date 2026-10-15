Assemblea popolare con il gruppo “Futura” 

A quattro mesi dall'insediamento del Consiglio comunale, il gruppo di minoranza “Futura” chiama a raccolta i cittadini per fare il punto sull'attività svolta. L'appuntamento, oggi alle 18.30 in biblioteca, ha l’obiettivo di illustrare il lavoro portato avanti nei primi mesi di mandato e raccogliere osservazioni, proposte e segnalazioni della popolazione. Il gruppo (Antonio Pinna, Daniela Meloni, Gianfranca Meloni e Lello Medde), presenta l'iniziativa come un momento di rendicontazione politica ma anche di confronto diretto con la comunità. L'incontro arriva però in un momento di crescente tensione politica.

Lo stesso capogruppo Pinna ha infatti reso pubblica una lettera, nella quale esprime solidarietà alla consigliera Daniela Meloni dopo quanto accaduto durante la seduta del Consiglio del 2 ottobre. «Il confronto politico – scrive Pinna – è progressivamente scivolato dal merito alle questioni personali. Ritengo che il dibattito debba sempre concentrarsi sui contenuti e sulle proposte e il rispetto reciproco deve rimanere il fondamento».

Nel documento difende il lavoro svolto da Daniela Meloni. «Nell'analisi degli atti – evidenzia Pinna- ha dimostrato impegno e preparazione. Segnalare possibili incongruenze o errori, non significa ostacolare l'attività amministrativa, ma contribuire a migliorarla nell'interesse della comunità». ( s. c. )

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