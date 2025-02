Assemblea generale e si vota per l’Ordine 

I giornalisti eleggono i propri rappresentanti nell’Ordine regionale e in quello nazionale, e per questo anticipano rispetto al consueto l’appuntamento per l’approvazione dei conti dell’Ordine. Domani, nella sede in via Barone Rossi 29, alle 10.30 si svolgerà l’Assemblea per l’approvazione del conto consuntivo del 2024 e del bilancio preventivo dell’Ordine regionale dei giornalisti. Sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’ultimo mandato del Consiglio, presieduto da Francesco Birocchi, e per ascoltare la relazione del presidente del Consiglio di disciplina territoriale, Stefano Lenza.

Il voto per il Consiglio

Sono intanto state fissate le date delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione dei membri del Consiglio nazionale con modalità mista: online o in presenza. I seggi saranno aperti a Cagliari in via Barone Rossi 29 e a Sassari all’hotel “Carlo Felice”, in via Carlo Felice 43. In prima convocazione si vota il 12 e il 13 marzo dalle 10 alle 20, con voto telematico. Domenica 16 marzo dalle 10 alle 18 col voto in presenza. Se sarà raggiunto il quorum di validità dell’assemblea ma i candidati non avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si voterà di nuovo il 19 e il 20 marzo dalle 10 alle 20 con voto telematico, il 23 marzo dalle 10 alle 18 in presenza. La votazione sarà valida qualunque sarà il numero dei votanti. Qualora i candidati da eleggere non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ci sarà il ballottaggio: il 2 e il 3 aprile dalle 10 alle 20 con voto telematico, il 6 dalle 10 alle 18 in presenza. Per il voto telematico sono richiesti lo Spid o la Cie (carta d’identità elettronica). Può votare solo chi si mette in regola con le quote dell’Ordine.

