Assemblea generale dei 23 consoli sardi 

Assemblea dei 23 consoli sardi domani dalle 9,30 nella Sala Consiliare del Palazzo Vice Regio. La riunione servirà per aggiornare i diplomatici sull’attività svolta tra il 2023 e il 2024 a sostegno dei cittadini rappresentati. Attualmente nell’Isola operano tredici Consolati di Stati dell’Ue: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Ungheria; quattro Stati europei extra UE: Principato di Monaco, Norvegia, Svizzera, Ucraina; due Stati africani: Lesotho e Senegal; due Stati dell’America: Messico e Uruguay; due Stati dell’Asia: Bangladesh e Filippine.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il pieghevole contenente i dati rielaborati di tutti i Consolati presenti in Sardegna per poi essere consegnato alle principali istituzioni statali, regionali, provinciali e comunali attive nel territorio isolano.

Al termine dei lavori dell’Assemblea, alle 11, sarà presentato in anteprima il volume “Un Ospitaliero della Storia”, omaggio all’opera di Victor Mallia-Milanes (Aipsa Edizioni, Cagliari 2024), con contributi del Decano, Gabor Pinna, del Segretario Generale, Martino Contu, e del Console della Repubblica Ceca, Stefano Oddini Carboni. Si tratta di un doveroso e sentito omaggio al pluriennale lavoro scientifico di Victor Mallia-Milanes, docente dell’Università di Malta, da lui condotto con passione e rigore scientifico, sull’affascinante storia dell’Ordine di Malta in epoca moderna. Il volume, che raccoglie contributi di autori italiani, maltesi, cileni e messicani, ricostruisce, tra l’altro, i rapporti tra la Sardegna e l’Ordine tra Sette e Ottocento, nonché la storia dell’unica commenda dell’Ordine Ospitaliero operante in Sardegna, quella di San Leonardo di Sette Fontane.

