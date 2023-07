Assemblea e protesta: lavoratori mobilitati alla Rosa del Marganai 

Un’assemblea dei lavoratori per discutere sulle azioni da intraprendere in merito allo stato d’agitazione proclamato da oltre un mese. Domani con inizio alle ore 18 nel piazzale davanti alla Rosa del Marganai, le organizzazioni sindacali hanno convocato un’assemblea per fare il punto sulla situazione della vertenza che da diverse settimane è stata avviata nei confronti della società “San Raffaele Spa”: «il tentativo di conciliazione in sede prefettizia si è concluso con un mancato accordo. - fanno sapere i segretari territoriali della Cgil Fp, Cisl Fp e Uiltucs, Monica Secci, Claudio Nuscis e Samuele Piga - sono tanti gli aspetti da chiarire che hanno condotto alla proclamazione dello stato d’agitazione del personale, fra cui i mancati scatti d’anzianità, le competenze arretrate, la formazione obbligatoria, la consegne delle buste paga ed il conseguente clima avvelenato che si respira quotidianamente nell’abito lavorativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA