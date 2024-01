Assemblea di Salviamo il salvabile 

Il nome del comitato dice tutto o quasi: Salviamo il salvabile. Un gruppo di cittadini di Lanusei ha convocato per domani alle 20 un incontro pubblico in aula consiliare. Quale sia la tipologia di assemblea lo dicono loro stessi in una breve nota: «Un confronto propositivo di idee e progetti per migliorare la vivibilità nel nostro paese. Tutta la popolazione è invitata a partecipare».

Il gruppo si è costituito alla luce di molteplici tensioni in merito alla gestione della cittadina. Contrasti resi manifesti nel corso di un recente Consiglio comunale in cui diversi cittadini avevano chiesto un cambio di passo all’amministrazione guidata da Davide Burchi.

In particolare erano state evidenziate da alcuni imprenditori carenze nella gestione dei lavori pubblici. All’incontro non sono stati invitati i componenti dell’amministrazione in carica.

