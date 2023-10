Assemblea della Pro Loco  in vista dei progetti del 2024 

Il Presidio turistico nuorese seconda Pro Loco Nuoro vuole inoltrare alla Regione il programma degli eventi che intende realizzare nel 2024. Per farlo, ha organizzato un’assemblea generale venerdì 10 novembre alle ore 17.30 al teatro Eliseo. «La nostra idea è quella di valorizzare le proposte con la massima condivisione possibile. Siamo certi di poter contare sulla preziosa collaborazione dei cittadini e non solo», dicono i componenti. Durante la serata si potranno iscrivere nuovi soci. Si procederà alla nomina di due rappresentanti e alla convocazione dell’assemblea generale per la rielezione degli organi, salutando il presidente Alessandro Melis. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA