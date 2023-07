Assemblea del Sinodo, monsignor Mura  nominato da Francesco  

Il vescovo delle Diocesi di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, è stato nominato da Papa Francesco nell'assemblea ordinaria del Sinodo che si svolgerà a ottobre in Vaticano. La nomina, arrivata nei giorni scorsi, è stata motivo di grande gioia per monsignor Mura che, subito dopo aver presentato il ricco programma della Pastorale del turismo 2023 tra Tortolì e La Caletta, accoglie la notizia durante il suo viaggio a Roma per il Consiglio Episcopale permanente con piacere e riserbo.

Evita commenti facendo trasparire solo immensa contentezza. Unico sardo a ricoprire l'incarico, a partire dal 4 ottobre parteciperà all'Assemblea generale focalizzata sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

La riunione, presieduta da Papa Francesco, cerca di mettere insieme i «rappresentanti del popolo di Dio», tutti i vertici della Chiesa, di cui i vescovi eletti sono la maggioranza. Insomma, se già il programma estivo si presentava ricco tra i 150 anni dalla dedicazione della Cattedrale di Nuoro, la Pastorale del turismo, Roma, le cresime e gli incontri con i ragazzi che si recheranno a Lisbona per la Giornata mondiale dei giovani ed eventi vari, ora si hanno alte prospettive anche per il futuro. Monsignor Mura è stato nominato dal Papa insieme al Cardinale Matteo Zuppi e all’Arcivescovo di Modena, Erio Castellucci. Oltre loro tre faranno parte del gruppo di lavoro i partecipanti dalla Cei (i monsignori Roberto Repole, Franco Giulio Brambilla, Bruno Forte, Domenico Battaglia e Mario Enrico Delpini). ( g. p. )

