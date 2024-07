Assemblea a Genoni, ipotesi sit-in a Cagliari 

La protesta non termina a Isili. Giovedì primo agosto i comitati contro l’eolico si riuniranno a Genoni per un’assemblea popolare in una zona vicino al confine con Nuragus dove è in programma la costruzione di una gigantesca sottostazione. Poi non è improbabile una manifestazione a Cagliari, per dare la sveglia alla Regione. «Stiamo cercando di radicare il movimento nei territori», dice Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano ed esponente del coordinamento regionale. «Vogliamo evitare che i cantieri per i parchi eolici e le distese fotovoltaiche vengano aperti, anche perché temiamo che la moratoria sia un buco nell’acqua». I comitati non conoscono le quantità incrementali di energia che la Sardegna dovrà produrre. E, quando la domanda è stata posta, le risposte sono state vaghe: «Per ora c’è la base, 6.2 Gw», riprende Pisci. «Poi ci sono diverse decine di progetti, che non sappiamo se siano stati approvati o meno. Di sicuro, la speculazione non è stata fermata. La Regione non è stata chiara sui suoi obiettivi energetici. Quando siamo stati ricevuti dalla governatrice Todde, abbiamo chiesto quanto, nel 2029, servirà di produzione energetica. La risposta fu: quanto servirà». Ma – per i comitati – non è necessario distruggere altro suolo. «Ci sono superfici già impattate: con questi progetti si distruggono suolo fertile e biodiversità per progetti che non prevedono una nuova rete elettrica sarda ma i Gw per il Nord. C’è, infine, la questione archeologica», chiude Pisci. «Siamo un museo a cielo aperto: con questo saccheggio non sarà mai valorizzabile».

