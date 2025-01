Assegno unico, scatta l’obbligo di aggiornare l’Isee 

Vecchio sostegno, nuovo Isee. Anche nel 2025 è stata confermata l'erogazione dell'Assegno unico, l’aiuto economico destinato alle famiglie con figli a carico. Fondamentale è tuttavia aggiornare l'Isee anche se l'Inps non ha ancora pubblicato il calendario dei pagamenti: in molti hanno infatti chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite i suoi canali social, se ci sarebbero stati dei ritardi.

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, l'Inps ha informato che gli accrediti arriveranno a partire dal 20 gennaio. «Si comunica che le rate dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, sono accreditate nella settimana decorrente dal 20 gennaio. Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui il citato assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito», si legge nel messaggio del direttore generale Valeria Vittimberga.

Nel messaggio si ricorda anche che l'Inps ha aderito "al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in vigore dal 1° gennaio 2025" e bisogna tenere conto "dei tempi necessari per l’abbinamento dei primi flussi al nuovo sistema telematico". Si tratta di "una moderna architettura informatica realizzata grazie alla collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative allineandole con l’evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento".

Il direttore generale Valeria Vittimberga ha anche assicurato che sempre sul sito dell'Inps arriverà presto il calendario dei pagamenti da qui a giugno: «Con successivo messaggio sarà comunicato il calendario completo dei pagamenti riferito al primo semestre dell’anno 2025».

Coloro che beneficiano già dell'Assegno unico non dovranno ripresentare la domanda: il contributo viene infatti rinnovato automaticamente per chi già lo percepisce. Ma è invece necessario aggiornare l'Isee entro il 28 febbraio per ricevere l'assegno in base all'attuale situazione economica.

