«Assegno unico negato dall’Inps» 

Sostenere le spese economiche per assistere un figlio disabile è difficile senza i contributi mensili statali. Lo sanno bene Giorgio Aresu e Gemma Serra, 85 anni lui e 83 lei, che dedicano la loro vita al figlio Antonello di 58 anni che ora vive in una Rsa a Nuxis, e che da qualche mese non percepiscono più l’assegno unico di 200 euro. «In genere l’assegno arriva qualche giorno dopo la pensione. A ottobre ho notato che non era stato accreditato, ma in un primo momento ho pensato che il problema fosse la nuova riforma che prevede alcune modifiche nell’erogazione del contributo. A novembre e dicembre ancora nulla, così ho deciso di rivolgermi direttamente agli uffici dell’Inps per capirne di più» racconta Aresu, ex dipendente Telecom.

La burocrazia

L’appuntamento, ottenuto non senza difficoltà, nella sede di Assemini di via Sardegna si conclude con un nulla di fatto: nessuno sa spiegare a Giorgio Aresu perché l’assegno è stato improvvisamente sospeso. Una settimana dopo l’uomo riceve una mail direttamente dagli uffici di Cagliari in cui gli viene richiesta« la documentazione che attesti la disabilità di suo figlio Antonello». Certificati già inviati anni fa. «Quando abbiamo letto l’email non potevamo crederci: è da 35 anni che erogano la pensione di invalidità, l’accompagnamento e la legge 104 per mio figlio e ora l’Inps mi chiede di nuovo questi documenti? Tutto questo è assurdo, noi abbiamo già dimostrato a suo tempo che nostro figlio è invalido» commenta l’ottantacinquenne.

La procedura

Il pensionato ha inviato la documentazione richiesta, compresa una lettera che attesta che le condizioni di Antonello sono irreversibili. L’ultima volta che la famiglia ha percepito il contributo è stato settembre 2024, poi più nulla. L’Inps non ha mai comunicato che l’assegno sarebbe stato sospeso né per quale ragione. «È assurdo che non ci venga erogato il contributo e che non abbiamo mai ricevuto né una lettera né una telefonata dall’Inps. Chiediamo che qualcuno si faccia sentire e risolva la situazione perché, anche se sono solo 200 euro, nostro figlio ha bisogno di questi soldi» prosegue Aresu.

Del 58enne si occupano interamente i due genitori che utilizzano i vari contributi statali per quei servizi necessari per il figlio, come la fisioterapia o l’assistente che lo accompagna per tre volte alla settimane a passeggiare. «Noi ci dedichiamo completamente ad Antonello — chiude Aresu — finché ci saremo, ci occuperemo noi di nostro figlio. Non compriamo nulla per noi, tutto è per lui. Noi viviamo della pensione, questi 200 euro al mese per noi sono importanti».

