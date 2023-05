Assegno unico, calo in Sardegna 

Non saranno piezz’e core , quantomeno non per l’Inps, ma i figli hanno comunque un valore e in certi casi si esprime in euro: da 54,10 a 189,20 al mese ciascuno (dipende da molti parametri legati alla famiglia) per i nuclei a basso reddito, che hanno le carte in regola per percepire l’Assegno unico universale (Auu). Per quanto riguarda il primo trimestre di quest’anno, i dati della Sardegna sono perfettamente in linea con quelli del 2022, certificati sempre dall’Inps.

I dati ufficiali

Il report trimestrale che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha appena pubblicato indica che, nell’Isola, pare che le economie familiari vadano un po’ meglio rispetto ai nove mesi precedenti (marzo-dicembre 2022). In dettaglio, l’anno scorso percepivano l’Auu 156.847 famiglie, cioè un dato molto alto considerato che il totale degli abitanti è inferiore a 1,6 milioni, e ricevevano l’assegno in virtù dei 227.115 figli che avevano (1,4 figli per famiglia). In questo primo trimestre c’è invece una piccola riduzione: a percepire l’Auu - indica la tabella dell’Inps - nella nostra regione sono state 149.075 famiglie, vale a dire 7.772 in meno, per un totale di figli pari a 220.609, quindi 6.605 in meno rispetto alla quantità del periodo marzo-febbraio 2022. E ora il numero medio di figli per nucleo assistito dall’Inps è nell’Isola pari a 1,5%, pochissimo di meno rispetto alla media nazionale dell’1,6%. E proprio quel figlio e mezzo esatto per nucleo familiare è il tasso più basso in Italia, condiviso con Toscana, Umbria e Liguria. Non che altrove si facciano nidiate di figli, considerato che nella maggioranza delle regioni la media per famiglia è 1,6, a parte le eccezioni della Provincia autonoma di Bolzano (1,8 figli in media per famiglia) e della Provincia autonoma di Trento (1,7).

Che cosa si paga

Cumulabile con il Reddito di cittadinanza, l’Auu copre altre voci abrogate, tra cui il Bonus bebè, Mamma domani, assegni familiari, quelli per chi ha almeno tre figli minori o figli sotto i 21 anni di età. Tra marzo e dicembre ’22 quasi 150mila famiglie isolane avevano presentato domanda per 218.416 figli, e nel primo trimestre ’23 sono state 5.208, per 199 figli. Ne facciamo pochi, insomma, visti i chiari di luna in Italia: anche se ci pagano.