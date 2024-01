Assegno unico, aumenti del 5,7% 

Una piccola boccata d’ossigeno per le famiglie, il nuovo anno porta anche l’aumento dell’Assegno unico universale: da gennaio infatti salirà l'importo minimo, a seconda dell’Isee familiare.

La stima

Dunque, lievitano gli importi dell’assegno unico universale per i figli grazie alla rivalutazione. Il 16 gennaio l’Istat comunicherà il tasso di inflazione acquisita per il 2023. Nel frattempo, quello provvisorio si attesta al 5,7%. Se la stima preliminare sarà confermata, allora l’importo minimo erogato con l’Assegno salirà nel 2024 a 57 euro (dai 54 euro del 2023). L’importo massimo invece sarà pari a 200 euro (erano 189,2 euro fino a dicembre) per le famiglie con Isee fino a 17.139,25 euro.

Le soglie

Cambiano con la rivalutazione anche le soglie Isee sulla base delle quali si stabilisce la somma da destinare alle singole famiglie. Da quest’anno si avrà diritto alla quota minima dell’Auu in caso di Isee superiore a 45.704,68 euro (nel 2023 l’asticella si fermava a 43.240 euro). L’Inps ufficializzerà gli importi del 2024 con un messaggio, dopo che l’Istat avrà diffuso il dato definitivo sull’aumento dei prezzi. Gli incrementi arriveranno direttamente sui conti dei beneficiari a marzo (con gli arretrati di gennaio e febbraio).

A chi spetta

L’Auu spetta per i figli fino a 21 anni. La domanda per l’assegno deve essere inoltrata solo dai nuclei familiari che non l’hanno già presentata in precedenza. Per loro le erogazioni partiranno da marzo.

Chi presenta la richiesta entro giugno non perderà gli arretrati maturati nella prima parte dell’anno: gli verranno corrisposti in un’unica soluzione nel mese successivo all’accettazione dell’istanza. Chi già percepisce l’assegno unico universale per i figli continuerà a riceverlo, ma deve aggiornare l’Isee o a partire dalla primavera gli verrà accreditata la quota minima, 57 euro a figlio.

Chi non ha mai presentato l’Isee e pensa di avere diritto a più di 57 euro può farlo attraverso i vari canali messi a disposizione dall’Inps. Anche i vecchi percettori del reddito di cittadinanza con figli, che finora hanno ricevuto gli aiuti dell’Assegno unico universale in automatico, devono inoltrare domanda per poter continuare a beneficiarne.

Dati e scadenze

Nei primi dieci mesi dello scorso anno sono stati erogati 14,9 miliardi di euro con l’Assegno unico per i figli. I nuclei familiari che l’hanno ricevuto sono oltre 6,3 milioni.

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti, in assenza di variazioni, nel periodo tra gennaio e giugno sono previste le seguenti date: 17, 18, 19 gennaio; 16, 19, 20 febbraio; 18, 19, 20 marzo; 17, 18, 19 aprile; 15, 16, 17 maggio; 17, 18, 19 giugno.

