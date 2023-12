Assegno d’inclusione, si parte 

«Anticiperemo a metà dicembre le domande per il nuovo strumento, l'Assegno di inclusione, l'Adi, che parte a gennaio: siamo pronti». L’annuncio arriva direttamente dal direttore dell'Inps, Vincenzo Caridi, che sul quotidiano La Repubblica ha anche tracciato un bilancio del Reddito di Cittadinanza: «Dall'aprile del 2019 sono stati spesi circa 34 miliardi di euro per un importo medio mensile a famiglia di 540 euro al mese. Il picco di spesa l'abbiamo toccato nel 2021: 8,8 miliardi per 1,3 milioni di famiglie. Fino alla metà dell'anno scorso riscontravamo un aumento dei beneficiari in età lavorativa. In seguito un calo costante, dovuto al miglioramento dell'economia e alla rinnovata dinamicità del mercato del lavoro». Non ha funzionato però «il collegamento con le politiche attive. Le agevolazioni all'assunzione dei percettori non hanno superato i 1.500 contratti dal 2019 a oggi».

Novità

Anche per questo motivo il Governo ha voluto anticipare la presentazione delle domande per ottenere l’Assegno di inclusione, il nuovo strumento di contrasto alla povertà destinato dal 1° gennaio anche agli ex percettori del Reddito di cittadinanza. La partenza annunciata è prevista per lunedì 18 dicembre, sia per far fronte al possibile rischio che gli aspiranti beneficiari possano perdere una mensilità del sostegno, sia per scongiurare un più che probabile ingorgo allo scoccare del “click day” nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

In fila

L’Inps ha stimato un bacino di potenziali utenti di circa 737.400 i nuclei familiari, che oltre ad un reddito basso, dovranno avere al loro interno disabili, minori, over 60 e persone prese in carico dai servizi sociali. La platea comprende 348.100 nuclei con un minore, 215.800 con una persona disabile, 341.700 con un componente con almeno 60 anni. «L’indennità - spiega ancora Caridi - viene attribuita a seguito dell’esito positivo dei controlli sui requisiti e alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Sarà erogata attraverso la Carta di inclusione che viene emessa da Poste italiane». L’indennità Adi è un’integrazione al reddito familiare fino a 6mila euro annui, aumentabile in base a parametri che tengono conto della composizione del nucleo, e fino a 3.360 euro annui per l’eventuale necessità di pagare l’affitto.

