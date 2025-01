Assegno d’inclusione negato dalla burocrazia 

L’assegno d’inclusione sociale (Adi) sospeso a causa di mancata comunicazione tra uffici competenti e intanto diverse famiglie di Carbonia non riescono ad arrivare a fine mese.

La segnalazione

Questa è la triste vicenda di ordinaria disperazione con cui molti cittadini sono costretti a convivere. Diversi si sono rivolti all’associazione “Sportello sulcitano” per urlare la loro angoscia.

C’è Linda Fai, 47 anni, due figli a carico, che nonostante sia stata attenta a rispettare tutte le procedure per non perdere questa fondamentale fonte di reddito continua a essere rimbalzata tra Inps e Centro per l’impiego, ma nel frattempo non ha più soldi per mantenere la famiglia. «L’Inps – racconta – mi ha informato della sospensione dell’Adi per mancanza di presentazione della documentazione necessaria ogni 90 giorni al Centro dell’impiego. Mi sono catapultata presso gli uffici di via Dalmazia che subito hanno verificato come io in realtà avessi fatto tutto dopo 78 giorni, quindi in regola. Di conseguenza ho scritto all’Inps riferendo tutto e chiedendo come mi potessero aiutare». Dall’istituto di previdenza continua a arrivare una risposta automatica: «I flussi informativi relativi alle attività con il centro per l’impiego che danno diritto all’Adi sono gestiti centralmente a livello informatico non dalle singole agenzie territoriali, di conseguenza se la sua posizione è stata aggiornata dall’ente competente necessario attendere che l’aggiornamento sia recepito dall’elaborazione centralizzata». Ma il pranzo e la cena e neanche le bollette o gli affitti hanno però tutta questa pazienza. Linda, non vedendo arrivare i soldi, si è nuovamente rivolta all’Inps: «Sono alla disperazione e in mezzo a un gioco tra enti mi rimbalzate tra centro per l'impiego e sede Inps scaricandovi le responsabilità». Ma risposte non ne arrivano e Linda scrive ancora: «Chiedo di trovare soluzioni o sarò costretta ad accamparmi davanti all’Inps con la mia famiglia per vedere un diritto rispettato». Qualche minuto dopo ecco arrivare una nuova risposta, identica alla precedente.

Disperazione

Non troppo dissimile la situazione di Erika Steri, 49 anni: «Ho presentato le pratiche così come richiesto e ogni volta mi impegno a vedere se ci sono degli aggiornamenti per rispettare le procedure. – spiega – All’inizio dell’anno, con mia grande sorpresa mi arriva un messaggio: «Sospensione per mancata presentazione ogni 90 giorni ai centri per l’impiego o ai soggetti accreditati». Ho sempre fatto le cose in regola e, così come concordato, sto anche seguendo un corso di formazione professionale. Senza quel contributo non so come andare avanti». Per Daniele Mele dello Sportello Sulcitano «non è più accettabile che i cittadini debbano far fronte non solo alla mancanza di lavoro ma anche alla burocrazia. La fame non ha i tempi delle amministrazioni, occorre trovare strumenti realmente risolutivi e non complicare la vita dei più disagiati». Il centro per l’impiego ha assicurato una risposta che al momento però non è ancora arrivata.

