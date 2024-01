Assegno d’inclusione, corsa a ostacoli 

Il nuovo Assegno d’inclusione sembra un’impresa da professionisti. L’iter per ottenere l’ex Reddito di cittadinanza è infatti un percorso burocratico lungo e pieno di passaggi insidiosi che potrebbero far annullare al primo passo falso la richiesta del tanto desiderato sussidio. A dirlo sono gli stessi addetti ai lavori, esperti di caf e patronati che in queste settimane, anche nell’Isola, stanno assistendo migliaia di aspiranti beneficiari che dal 2024 sono rimasti senza sostegno o rischiano di esserlo entro poco tempo. In realtà, le 300mila domande arrivate online da dicembre potrebbero dire il contrario, ma proprio le procedure telematiche fatte in autonomia dai cittadini nasconderebbero una serie infinita di inesattezze tali da far invalidare le domande.

Ecco perché gli uffici dei centri di assistenza sono quotidianamente meta di utenti disorientati, ma allo stesso tempo disperati perché il termine per assicurarsi la prima mensilità di gennaio è scaduto domenica scorsa, costringendo chi farà domanda successivamente ad attendere la fine di febbraio per incassare gli aiuti.

I tempi

Le domande inoltrate tramite intermediari sono possibili dal primo gennaio tra tante incognite comprensibili per una misura che sta vivendo ancora il periodo di rodaggio. Chi è riuscito a spedirle entro il 7 gennaio potrà comunque vedere nella propria carta ricaricabile il primo accredito. Chi invece non è riuscito a rispettare il termine, completando però l’iter prima del 31 gennaio, otterrà verso fine febbraio i sussidi di gennaio e febbraio in un’unica tranche.

«Durante le feste abbiamo avuto un notevole afflusso di cittadini interessati a capire meglio le modalità di adesione al nuovo assegno», dice Giulia Zedda, responsabile del patronato Inca-Cgil di Cagliari, «ma non mancano le difficoltà per un iter lungo e complesso che peraltro dovrà durare per tutto l’arco dell’anno con la sottoscrizione del Pad, il Patto di attivazione digitale, con il quale il beneficiario si rende disponibile a un inserimento professionale. Inoltre, siamo in attesa di indicazioni certe dall’Inps, prima delle quali preferiamo fissare solo un appuntamento con gli utenti senza procedere all’inoltro della pratica».

Importi e durata

L’importo dell’assegno integra il reddito familiare fino alla soglia di seimila euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e il beneficio è erogato per massimo 18 mesi, prorogabili, per 12 mesi con una sospensione di un mese. Lo strumento è utilizzabile da parte di tutti i componenti tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con Isee non superiore a 6mila euro.

Infine, è sempre meglio ricordare i parametri principali: per vedersi riconosciuto l’assegno di inclusione, occorre possedere alcuni requisiti fondamentali. Il sostegno è infatti concesso ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente o con disabilità; oppure minorenne; con almeno 60 anni di età; o in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

