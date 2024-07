Assegno d’inclusione, 25mila famiglie sarde non hanno più sussidi 

I conti non tornano affatto. I poveri in Sardegna aumentano ma i sostegni crollano. Lo hanno capito a proprie spese le tante famiglie dell’Isola (circa 25mila) che, dopo aver ricevuto per anni il Reddito di cittadinanza, nel 2024 si sono viste escluse dalla nuova misura contro la povertà che l’ha sostituito, l’Assegno d’inclusione.

Inflessibili

I paletti d’altronde sono molto più rigidi e incentrati sull’inserimento professionale dei disoccupati più che sul puro assistenzialismo, ma ciò non toglie che decine di migliaia di sardi siano ora senza lavoro né sussidi, in balia di una burocrazia spesso troppo miope per analizzare caso per caso e valutare quindi tutte quelle situazioni estreme rappresentate da cittadini catalogati sulla carta come abili e arruolabili a un lavoro, senza però averne l’effettiva capacità.

In effetti la casistica delle fasce più bisognose è talmente ampia che non può certo essere scremata dai pochi, ma severissimi criteri di ammissione all’Assegno d’inclusione. Per accedervi, infatti, una famiglia dovrà avere al suo interno almeno un componente con disabilità, oppure minorenne, o in alternativa over 60 o ancora inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari. Il tutto ovviamente al netto di una condizione economica svantaggiata e certificata dalla dichiarazione Isee.

I dati

Chi non possiede uno di questi requisiti potrà comunque aspirare all’assegno a patto che sottoscriva il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) accettando di partecipare a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro; qualificazione e riqualificazione professionale; politiche attive del lavoro; progetti utili alla collettività;servizio civile universale.

I conti fatti dall’Inps nel primo semestre dell’anno in corso sono tuttavia più che eloquenti: 24.821 famiglie sarde hanno ottenuto l’Assegno di inclusione (ottenendo in media 570 euro mensili), mentre solo 4.828 nuclei hanno firmato il Supporto alla formazione. Numeri pressoché dimezzati rispetto alle circa 52mila famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza nel 2022 (ultimo anno in cui la misura è stata erogata per intero) senza contare come riferimento i quasi 67mila che lo ottennero nel suo anno di esordio, il 2019.

Sbarramento

«L’algoritmo usato dall’Inps per scremare la platea di beneficiari ha messo paletti più stretti escludendo migliaia di famiglie. In tanti avrebbero infatti bisogno di un ausilio sociale, mentre vengono spediti d’ufficio al sistema di formazione e lavoro», conferma Antonello Caria, segretario al Welfare delle Acli della Sardegna. «Inoltre, sono state introdotte nuove procedure più lunghe e complesse e basta un errore per perdere il sussidio, scoraggiando in questo modo più di un richiedente».

Giulia Zedda, responsabile del patronato Inca-Cgil di Cagliari, sottolinea le crescenti difficoltà di chi vorrebbe confermare gli aiuti ricevuti con il vecchio Reddito di cittadinanza: «In tanti si sentono disorientati e spesso si affidano a consulenti impreparati che non fanno che aumentare la diffidenza e la paura di eventuali controlli. Così tanti timori a volte da spingere a non fare neppure la domanda di aiuto».

