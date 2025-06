Assegno di inclusione, ora un contributo extra 

Un contributo straordinario una volta terminata la prima fruizione dell’assegno di inclusione (Adi), prevista per diciotto mesi. Il provvedimento, riservato alle famiglie in difficoltà e annunciato dalla titolare del Lavoro, Marina Calderone, approderà in Consiglio dei ministri lunedì prossimo. «Questa norma, insieme alle semplificazioni procedurali concordate con l’Inps, serve ad agevolare i rinnovi e mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili», spiega Calderone.

Per gli uffici del Lavoro, «senza uno strumento ponte come questo ci si sarebbe trovati davanti a uno stop alla misura di sostegno». L’Adi, introdotto a gennaio 2024, prevede infatti un mese obbligatorio di stop prima di poter presentare la nuova domanda per il rinnovo del beneficio, «che avrà una durata massima di dodici mesi, come previsto dalla legge istitutiva della misura». Il contributo straordinario verrà erogato a poco meno di mezzo milione di famiglie che, diversamente, non avrebbero più la copertura economica garantita dallo Stato. La scadenza dei diciotto mesi verrà comunicata dall’Inps sul cellulare attraverso un sms, con il seguente testo: «Hai percepito le 18 mensilità di Adi».

