Assegno di inclusione al via, da oggi si può fare domanda Restano esclusi 10mila sardi 

Decolla l’Adi, il nuovo “assegno di inclusione”, la misura che sostituisce il reddito di cittadinanza. «Si calcola che circa diecimila sardi resteranno scoperti, persone che condividono un destino comune a circa 950mila italiani, a cui è stato revocato il diritto a percepire il reddito di cittadinanza ma non avranno la possibilità di accedere allo strumento che sta per entrare in vigore», sottolinea il segretario generale della Cgil regionale Fausto Durante.

Si parte dal primo gennaio 2024 con il sostegno indirizzato ai nuclei familiari che includono almeno una persona disabile, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione, ma le domande si potranno presentare già da oggi, sul sito dell'Inps e tramite i patronati, poi dal mese prossimo anche attraverso i Caf. Non ci sarà quindi un “click day”. La platea interessata è di oltre 737mila nuclei familiari.

Sulla Gazzetta ufficiale del 16 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che chiarisce gli elementi essenziali del provvedimento istituito dal decreto legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito in legge il 3 luglio 2023.

Arriva anche la Carta di inclusione, ricaricabile, emessa da Poste italiane, attraverso cui sarà erogata la nuova indennità. A differenza del Sfl (Supporto formazione e lavoro, partito il 1° settembre scorso, 350 euro al mese per massimo 12 mesi rivolto alle persone occupabili) che ì prevede un trasferimento diretto via bonifico. L'Adi potrà essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo la sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

L'importo massimo annuo è di 6mila euro, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. È di 7.560 euro all'anno se il nucleo è composto da persone over 67. Per quanto riguarda i requisiti economici, il valore dell'Isee non deve essere superiore a 9.360 euro; più alto nel caso di nuclei familiari con minorenni.

I beneficiari dell'Assegno di inclusione dovranno sottoscrivere un “patto di attivazione digitale” sulla piattaforma Siisl (il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) e quindi aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Dovranno presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto e, poi, ogni 90 giorni, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio sarà sospeso. Esclusi dai vincoli del percorso, gli over 60, le persone con disabilità, con figli fino a 3 anni o tre o più minori, e le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione. Per loro l'indennità verrà comunque riconosciuta,

considerandole indipendenti dal nucleo familiare.

Comunque, «un’ampia fetta di ex percettori si troverà completamente scoperta», prosegue Durante, «siamo davanti a un vero e proprio attacco alla condizione di povertà che, tra l’altro, come hanno ripor tato nei giorni scorsi sia l’Istat che lo Svimez, sta interessando un numero sempre maggiore di persone, anche tra chi ha un’occupazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA