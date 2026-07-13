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Villacidro.
14 luglio 2026 alle 00:16

Assegni del Municipio agli studenti più bravi 

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Lode e soldi: il Comune di Villacidro premia gli alunni eccellenti del 2026 e dell’anno accademico 2024/2025. Un incentivo al merito nello studio per valorizzare l’impegno dello studente, indipendentemente dalla situazione economica familiare, fissato da 500 a 250 euro per la promozione col massimo dei voti e lode per gli studenti delle superiori, per i laureati e i diplomati della secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, per ciascun ramo di studi, sono previste fasce in base al voto riportato: da 10 a 8 per il primo ciclo e da 100 a 80 per il secondo.

Le domande potranno essere presentate a partire dal primo agosto fino al 20 settembre, le procedure sono sul sito dell’ente. La scelta della parola “merito” per la tradizionale borsa di studio del ministero dell’Istruzione basata sull’Isee è del Comune, che si è dotato di un preciso regolamento.

«È un modo», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione, Loredana Porcu, «di far conoscere i nostri ragazzi più bravi, dar loro visibilità e incentivarli a investire sul proprio futuro. Non è competizione: è doverosa riconoscenza per chi s’impegna nello studio. Migliorare se stessi, in questo caso, spinge qualche studente ad applicarsi di più».

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