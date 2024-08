Assegnazioni revocate negli alloggi popolari 

Il Comune revoca l’assegnazione di alcuni alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica) ad inquilini morosi. Si tratta dei primi concreti provvedimenti di controllo del mantenimento dei requisiti che avevano portato all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, in via Nazionale e nella frazione di Villagreca, acquistati e ristrutturati dall’Ente con un investimento di oltre tre milioni di euro per essere assegnati ai senzatetto a canone moderato e sociale. In un caso la revoca (nei confronti di un’assegnataria) dell’alloggio è arrivata per «morosità nel pagamento dell’affitto superiore a tre mesi». Il responsabile dell’area ha così avviato il procedimento che dovrebbe portare all’annullamento dell’assegnazione e successiva messa a bando dell’alloggio liberatosi. In precedenza un’altra revoca era arrivata a seguito «di allontanamento volontario per un periodo superiore ai tre mesi da parte dell’inquilino».

