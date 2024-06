Assegnati i sessanta garage di Area in corso Iglesias 

Ci sono voluti quattro mesi per costruirli e sei per assegnarli: il distretto Area di Carbonia ha finalmente sbloccato la situazione dei sessanta garage che una sua impresa d’appalto ha realizzato nel tratto alto di corso Iglesias.

Un intervento finanziato nell’ambito di un programma di risanamento urbanistico che prese le mosse nel 2006 con la costruzione di blocchi di garage prima nel lato sinistro del viale (quelli a semicerchio), poi in quello centrale. Il programma ha comportato lo smantellamento delle baracche abusive che erano presenti in tutto il viale (e in parte ci sono ancora nel tratto basso dagli anni Cinquanta). Il programma prevedeva di continuare la costruzione di altri sessanta garage, realizzati quasi alla confluenza con il ponte di via Lucania. Sono stati finiti verso la fine del 2023 e da allora i residenti hanno sempre fatto fatica a capire come mai non si procedesse all’assegnazione. La burocrazia è stata infinitamente più estenuante del lavoro degli operai. Giorni fa gli inquilini sono stati convocati nella sede del Distretto per i sorteggi, seguiti dalla possibilità di scegliere le autorimesse. L’assegnazione è quindi avvenuta. A giorni, fa sapere Area, la firma del contratto e la consegna delle chiavi per consentire finalmente l’utilizzo dei locali. Gli affitti dovrebbero aggirarsi sui 23-24 euro al mese. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA