Assegnati gli ultimi due lotti liberi nella zona industriale 

Saranno assegnati gli ultimi due lotti al momento liberi, della zona industriale di Sinnai. Andranno alle prime due ditte della graduatoria definitiva, pubblicata dal Comune nel suo sito internet: Adv Creazioni metalliche e Autoservice che appunto occupano il primo e il secondo posto della stessa graduatoria. Al bando hanno partecipato complessivamente sette ditte: oltre le prime due, l’impresa Gianni Ligas che occupa il terzo posto della graduatoria, il centro medico Santa Vittotria (quarto posto), seguite dalla ditta Costruzione Meteora, dall’impresa Sandro Zucca e da Agriflor.

In futuro potrebbero rendersi disponibili anche altri lotti non ancora definiti per via delle pratiche non completate o rimaste ferme. L’area degli insediamenti produttivi si estende nella zona di “Luceri”, sulla strada provinciale tra Sinnai e Maracalagonis. Ad essa si accede attraverso una rotonda. Diverse le società e le attività operative: marmerie, un distributore di carburanti, un oleificio, un caseificio, officine meccaniche e industriali, un centro revisione auto, un ristorante, una distilleria, e altre attività varie come vetrerie, e falegnamerie e attività di commercio all'ingrosso di alimentari freschi e conservati e di bevande. Un piano di oltre quarant’anni che lentamente si sta completando.

Lunedì nella stessa zona industriale è stato aperto lo sportello della polizia locale trasferito dalla sede del palazzo municipale di via Quartu. È operativo ormai anche il parco delle auto e altri mezzi di proprietà comunale e la sede dei volontari della Vab.

