Assegnati gli impianti sportivi comunali 

Il Comune di Cuglieri ha concesso gli impianti sportivi a due associazioni dilettantistiche, attive da diversi anni sul territorio.

Il campo comunale di calcio Bastiano Peria va alla ASD Cuglieri calcio, e alla ASD Arriora di Riola Sardo che ha tra i propri tesserati atleti cuglieritani. Così anche la palestra comunale che sarà utilizzata in questa stagione per attività agonistica.

Una decisione che va a rafforzare le iniziative che hanno finalità di promozione a carattere culturale e sociale, promosse dall’amministrazione comunale per accrescere il valore «del benessere fisico, della socialità e della salute. Importanti spazi e opportunità per gli atleti locali, perché lo sport è sempre occasione di confronto positivo, di crescita e di benessere individuale e collettivo», spiega il sindaco Andrea Loche.

RIPRODUZIONE RISERVATA