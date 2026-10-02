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Cuglieri.
03 ottobre 2026 alle 00:28

Assegnati gli impianti sportivi comunali 

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Il Comune di Cuglieri ha concesso gli impianti sportivi a due associazioni dilettantistiche, attive da diversi anni sul territorio.

Il campo comunale di calcio Bastiano Peria va alla ASD Cuglieri calcio, e alla ASD Arriora di Riola Sardo che ha tra i propri tesserati atleti cuglieritani. Così anche la palestra comunale che sarà utilizzata in questa stagione per attività agonistica.

Una decisione che va a rafforzare le iniziative che hanno finalità di promozione a carattere culturale e sociale, promosse dall’amministrazione comunale per accrescere il valore «del benessere fisico, della socialità e della salute. Importanti spazi e opportunità per gli atleti locali, perché lo sport è sempre occasione di confronto positivo, di crescita e di benessere individuale e collettivo», spiega il sindaco Andrea Loche.

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