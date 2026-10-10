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Boxe.
11 ottobre 2026 alle 00:38

Assegnati a Sarroch dopo sei match i titoli regionali dei campionati Elite 

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Sono andate in scena a Sarroch, all’Accademia Pugilistica, le finali regionali dei campionati Elite. Al termine di sei incontri molto combattuti il verdetto più importante è l’unico indiscutibile: la Sardegna può guardare al futuro con grande fiducia. Questi i risultati. Nella categoria 47 kg tra Gabriele Rubattu (N.O. Academy) e Sergio Pranteddu (Ap Sardegna) prevale il secondo. Per la 55kg, Francesco Pinna (Ap Sardegna) supera Mattia Firinu (Gymnasium). Nella 70 Tra Alessandro Murgia (Palaistikè) è Giuliano Ciaddu (Maludrottu) ad avere la meglio. Per la 60 kg, Cesare Nardi (Corner gym) costringe al ritiro Davide Mei (Ap Sardegna). Nei 65 kg Luca Manca (Ap Sardegna) perde ai punti contro Federico Moi (Su Planu). Infine 75 Sami Kam (Palaistikè) cede il titolo a Fabiano Canu (Corner gym).

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