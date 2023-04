Assegnatari di case inagibili 

Da anni attendevano l’assegnazione di un alloggio popolare, ma ora che hanno firmato il contratto di locazione con il Comune di Nuoro, deve ancora aspettare. Il motivo? «La procedura si è bloccata e le chiavi non vengono consegnate, gli assegnatari non possono accedere all’alloggio perché l’amministrazione non ha stanziato in bilancio le risorse necessarie per realizzare interventi minimi di sgombro, di decoro e messa in sicurezza degli appartamenti», è la denuncia fatta dalla consigliera di Progetto Per Nuoro Lisetta Bidoni che chiede di stanziare subito le risorse. Il rischio è che arrivi anche la beffa, con le occupazioni abusive: «È già successo poco tempo fa», spiega Bidoni. Dal Comune è l’assessore al Patrimonio Rachele Piras che spiega: «La Bidoni solleva un problema reale, permane l’esigenza dei Comuni di avere fondi regionali e nazionali per ristrutturare e avere nuove case e soddisfare le domande, in città oggi ci sono 226 nuclei familiari che attendono una casa, e non sono pochi».

Emergenza continua

L’emergenza abitativa a Nuoro rimane un problema, e i 44 alloggi che dopo vent’anni il Comune ha iniziato a costruire a Su Pinu sono un palliativo. Nessuna novità invece sulla proposta di acquisire al patrimonio pubblico le case vuote nel centro storico, operazione che porterebbe tantissimi benefici: rivitalizzare il centro, frenare il degrado delle case e dare una immediata risposta alle famiglie. «Area non ha avuto le risorse necessarie», spiega l’assessora Piras.

I numeri

«Più volte - denuncia la Bidoni - abbiamo parlato dell’emergenza abitativa come dramma di Nuoro. Dalla graduatoria del 2019 oltre 350 famiglie attendono da anni l’assegnazione di un alloggio, e nonostante le reiterate promesse dell’amministrazione non si scorge una via d’uscita». Dei 1.109 alloggi del patrimonio abitativo Erp cittadino (888 di Area e 221 del Comune), un migliaio sono occupati, ne restano per nuove assegnazioni 40 (20 di Area e 20 del Comune), alloggi che sono inagibili e necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per i quali Area e Comune non hanno risorse. Ma ora è caccia anche a chi non ha diritti. Perché c’è chi aveva ricevuto in eredità case ad Alghero ma viveva nell'alloggio popolare, chi lavora a Vipiteno ma tiene la casa chiusa e vuota a Nuoro, o chi ha tre macchine e la casa al mare ma vive negli alloggi popolari. Attualmente i procedimenti in corso, per assenza di requisiti, sono 10 per le case del Comune e 19 per quelle di Area. «La problematica esiste ed è da risolvere, ovviamente interventi importanti devono essere fatti su diversi alloggi – dice Rachele Piras – ma la graduatoria scorre. Nel 2022 abbiamo fatto 19 regolarizzazioni, e oggi in graduatoria ci sono 269 aventi diritto, con 226 nuclei familiari insoddisfatti. Dal 2019 ad oggi sono 43 i nuclei familiari che hanno ricevuto una casa. Abbiamo introdotto il Pago Pa e fatto piani di rientro, quest’anno abbiamo riscosso già 88 mila euro contro i 34 mila di tutto il 2022».