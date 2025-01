Assegnata la maxi gara per i medici a gettone: costeranno 6,3 milioni 

Indetta, criticata, bloccata, ribandita, pubblicata (ad agosto 2024) e ora aggiudicata (a gennaio 2025): Ares ha assegnato i lotti della maxi gara d’appalto per la fornitura dei medici a gettone che andranno a tappare le falle negli organici dei pronto soccorso della Asl di Gallura, Nuoro, Medio Campidano, Oristano e Sulcis.

Costi e vincitori

I professionisti “in affitto”, per 12 mesi, avranno un costo base totale di 6 milioni e 304 mila euro e prenderanno, ognuno, poco meno di 85 euro l’ora. Poi ci sono il quinto d’obbligo e l’eventuale estensione del servizio per 4 mesi. Un’operazione per la quale l’Azienda regionale per la salute ha preventivato una spesa di circa 9 milioni di euro. In Gallura ha vinto la gara l’Mst Gruop, con un prezzo di 2 milioni e 35 mila euro. La stessa società si è aggiudicata anche il lotto della Asl di Nuoro, al costo di un milione e 163 mila euro. E ancora Mst Group fornirà i professionisti alla Asl di Oristano, in cambio di un milione e 697 mila euro. Nel Medio Campidano e nel Sulcis invece ha vinto la Almatea Società Cooperativa Sociale. L’importo di aggiudicazione del primo lotto è di poco più di 298 mila euro, un milione e 108 mila quello del secondo. I medici a gettone non si occuperanno di tutti i pazienti. Per svolgere il servizio di “Guardia medica attiva”, questo l’oggetto dell’appalto, dovranno affrontare solo i “codici minori”, ossia i casi più lievi. Alleggeriranno così il carico dei colleghi dipendenti delle Asl, che faranno i conti con le emergenze e con il sangue, ma incassando stipendi orari molto più elevati. Una situazione, quella della carenza di personale nei pronto soccorso, per la quale non si sono trovate altre soluzioni: «L’alternativa è chiudere i presidi di primo soccorso», era stato spiegato dalla Regione.

La legge in Consiglio

I medici, si sa, non mancano solo negli ospedali. Ma soprattutto nei territori. Per questo ieri il Consiglio regionale ha approvato con 35 sì e 7 astenuti, e più di qualche perplessità tra i banchi dell’opposizione, il disegno di legge della Giunta che prevede la proroga fino al 30 giugno della possibilità di ricorrere a medici in pensione per coprire le sedi di assistenza primaria rimaste vacanti. Per Alessandro Sorgia (Misto) «questa misura presenta come urgente è un tampone che non affronta alla radice i problemi del sistema sanitario». La risposta è arrivata da Alessandro Solinas (M5S) che ha definito la legge «importante e indispensabile per portare servizi essenziali sul territorio». Per la giunta è intervenuto l’assessore Armando Bartolazzi: «L’esecutivo sta mettendo in atto tutte le iniziative per colmare le carenze dei territori e garantire l’assistenza medica per tutti». Ha specificato poi che «i medici in pensione aderiranno in maniera volontaria a un progetto aziendale delle Asl. Dovremo fare qualcosa di strutturale», ha riconosciuto, «ma questo è un primo passo».

