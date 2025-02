Assedio batterie, longa manus dell’Arabia Saudita 

Cuccuru Matta Masonis , un tempo agro di Selargius. Ancora per poco confine verde della città metropolitana di Cagliari, ogni giorno di più servitù elettrica degli affari di lobby e multinazionali, profittatori incalliti di incentivi di Stato e faccendieri ben informati pronti all’incasso milionario.

Tazebao e spray

Le strade brulicano di scritte d'altri tempi, quasi che la “Rivolta degli ulivi” non avesse smesso di gridare. Le bombolette spray imprecano su tazebao espliciti contro Terna, il braccio di Stato che alla faccia di esposti e ricorsi, macina ettari di terra da “rubare” all’agricoltura per asservirli alla grande invasione, quella eolica e fotovoltaica. Il crocevia qui è ormai già industriale, devastato da ruspe che cancellano per sempre i tratti contadini di questa terra strappata a mano armata dai complici del cavo-guinzaglio, quello destinato allo scippo di sole e vento dall’Isola di Sardegna.

Fort Knox

Che non abbiano scelto la via più trasparente lo si capisce da quella recinzione che segna il confine di quello scempio in avanzato stato di composizione: una vera e propria Guantánamo con telecamere che nemmeno a Fort Knox sono piazzate con tanta violenza visiva, pareti di ferro da due metri di altezza per centinaia di metri di perimetro, dove non passa nemmeno un filo d’aria. Scavano, scassano, interrano, come se avessero fretta di preparare la "culla” terrestre del cavo miliardario che, secondo i calcoli di Terna, il braccio elettrico dello Stato, dovrebbe collegare questo lembo di terra “scippato” agli agricoltori del Campidano, e non solo, con la Sicilia più estrema.

I basisti

Quando ti posizioni sul “cucuzzolo” più alto di questo eremo un tempo agricolo, ora violentato dallo Stato, la domanda ti assedia come la pallina di un flipper nel cervello: come è possibile che la “ longa manus ” saudita sia riuscita ad individuare questa distesa di terra per i propri affari energetici? Come è stato possibile che un’ignota società, Atena Storage srl, dopo appena due mesi di vita, con un’elemosina fatta a capitale sociale, abbia scelto di posizionare qui, con una precisione disarmante, a ridosso del quartier generale di Terna, il suo “affare del secolo”a suon di “bombe di litio”?

Progetto segreto

Non esiste uno straccio di progetto, da nessuna parte, se non nel Dicastero della Sicurezza Energetica, quello che agisce, senza interpellare nessuno, in nome e per conto di uno Stato sovrano in terra di Sardegna. Non il solito progetto eolico o fotovoltaico, ma una nuova infinita distesa di batterie al litio, per ben 200 megawatt, la più grande di quelle realizzate sino ad oggi nell’Isola. Il protocollo ministeriale inchioda date e contenuto: Bess 2024 – 12 – 0000155 . Numeri in codice per risalire allo stato dell’arte del nuovo assalto al litio, anche questo ovviamente cinese: «L’istanza è stata dichiarata procedibile in data 18 dicembre 2024, in attesa della convocazione della Conferenza di servizi decisoria». Parole esplicite racchiuse solo nel titolo: «impianto di accumulo elettrochimico », ovvero batterie al litio, una bomba vera e propria, con tutti gli ignoti pericoli di incendi ed esplosioni di cui si è perso il conto in giro per il mondo. Una sola differenza tra questo e tutti gli altri impianti: gran parte delle batterie già colpite da incidenti gravi hanno dimensioni molto più contenute rispetto a quelle che si stanno pianificando e realizzando nell’Isola. Gli effetti sono, però, già codificati nella scheda sicurezza delle batterie cinesi, quelle che si stanno utilizzando in Sardegna per questi mega impianti. Nel pamphlet illeggibile delle batterie cinesi della Catl , la Contemporary Amperex Technology Limited , che da mesi invadono impunemente l’Isola, c’è scritto di tutto: dal pericolo per la salute umana, visto che in caso di rottura della batteria, «i fumi/gas dell'elettrolito possono causare gravi danni agli occhi e provocare sensibilizzazione e irritazione delle vie respiratorie». Sempre la scheda cinese recita: «durante il trasporto, la confezione può cadere, essere schiacciata, forata, subire un corto circuito metallico, essere immersa nell'acqua, tutte situazioni che possono provocare scosse elettriche e incendi. Quando l'elettrolito della batteria fuoriesce, sussiste il pericolo di esplosione». Ultima nota in “mandarino”: sulla « cancerogenicità al momento non sono disponibili informazioni ». Insomma, loro, i cinesi, ce le spediscono, poi, per il resto, ci invitano, con grazia, ad “arrangiarci”. Questo di Selargius è il settimo progetto di batterie al litio presentato e in fase di autorizzazione nell’area cagliaritana, posizionato, anche questo, in formato “assedio”. Una vera e propria “bomba” ciclopica al litio, capace di circondare l’intero territorio metropolitano con un accumulo elettrochimico di 1.278 megawatt di potenza, un concentrato spaventoso nell’area più urbanizzata e abitata dell’Isola.

Follia esplosiva

Una follia sotto ogni punto di vista, elevando a dismisura i pericoli dentro la città metropolitana, a cui si aggiunge l’altro azzardo di un rigassificatore che si vorrebbe realizzare dentro Cagliari, a ridosso di Giorgino. Il passaggio da città turistica a insediamento industriale-energetico, ad alto rischio, è un attimo. A pianificare questo nuovo sbarco di batterie al litio è, dunque, una società senza storia, ma con un dietro le quinte “pesante”. In questo assalto alla Sardegna avevamo visto finora di tutto, ma sino ad oggi ci era stata risparmiata la “ longa manus ” araba, in questo caso saudita.

I sauditi

Per scoprire chi c’è dietro l’operazione Cuccuru Matta Masonis bisogna aprire i fascicoli di Riad, la capitale dello Stato più invasivo e “armato” del fronte Mediorientale. Per intenderci dell’emirato più petrolifero del mondo, un regno che progetta di aumentare la sua capacità produttiva da 12,2 a 13,4 milioni di barili al giorno entro la fine del 2026. A sovraintendere l’operazione di Selargius c’è un’altra srl, la Zhero PeaK , che detiene il 97% dei diecimila euro di capitale, mentre 300 euro sono in capo a Daniele Moriconi che dell’ Atena Storage ne è amministratore. A capo di questa compagine, però, con il 100% del capitale sociale, c’è Zhero Europe B.v. , posizionata fiscalmente ad Amsterdam , nei Paesi Bassi. I protagonisti dell’operazione sono fondamentalmente due: l’ex amministratore delegato della Snam, Marco Alverà e l’uomo chiave delle rinnovabili per l’Arabia Saudita, ' Paddy' Padmanathan .

L’uomo del Regno

La sua storia è tutta un programma: è stato da sempre l’amministratore delegato e Presidente di Acwa Power , una società sotto l’egida del regime di Bin Salman , quotata alla Borsa saudita con una capitalizzazione di 25 miliardi di dollari, capace di controllare attività per oltre 75 miliardi di dollari in 13 paesi. A marzo del 2023 si è dimesso, pur rimanendo dentro il consiglio di amministrazione saudita. Ora da Amsterdam progetta di costruire una montagna di batterie al litio sul promontorio di Cuccuru Matta Masonis . Per loro sarà la “nuova” Arabia Saudita degli incentivi di Stato, in terra sarda.

