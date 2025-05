Assedio al Limbara, il no di Berchidda ai tre parchi eolici 

No al parco eolico della Edison Rinnovabili Spa, no al progetto della IVPC POWER 8 Spa e un altro no alla nuova iniziativa della Nva Renewables. Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha chiesto pieni poteri di indirizzo e di azione al Consiglio comunale per contrastare tutti i progetti di fattorie eoliche che prevedano interventi fuori dalla zona industriale del paese e della cosiddetta area “buffer”, ossia la fascia di 500 metri intorno al polo artigianale. È la risposta di Berchidda all’assedio dei colossi del vento che hanno individuato alcune alcune aree per realizzare tre grandi impianti, per un numero complessivo di 40 aerogeneratori. Il sindaco Andrea Nieddu aggiorna l’elenco dei progetti: «Nei giorni scorsi ci è stato preannunciato che sta partendo l’iter, con il deposito del progetto e degli elaborati tecnici, per un nuovo parco eolico denominato Eolia. Si parla di 25 aerogeneratori per una potenza complessiva di 150 MW. Ho subito informato il Consiglio comunale. Abbiamo dato una risposta netta che riguarda l’ultimo progetto e gli altri. Sappiamo bene che il nostro è un parere consultivo e non vincolante. In ogni caso siamo contrari al progetto Eolia, al progetto della Ivpc nella zona di San Salvatore, cinque pale, e a quello della Edison. Ma il discorso riguarda anche gli impianti fotovoltaici. Il Comune di Berchidda è contrario ai progetti che non siano condivisi con la popolazione. Gli uffici comunali hanno il mandato pieno per monitorare le iniziative delle aziende che stanno operando nel nostro territorio».

Anche Olbia dice no

Il parco denominato Eolia della Nva Renewables interessa anche i territori di di Monti, Telti, Olbia e Padru. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha già comunicato al collega Andrea Nieddu di essere contrario alla installazione degli aerogeneratori. Dice il primo cittadino di Berchidda: «Ho ringraziato Nizzi per la correttezza. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Berchidda ha il dovere di agire per salvaguardare il suo territorio, ci sono siti che sono la nostra storia e la nostra vita, parliamo di ambiente e agricoltura. Abbiamo comunicato alla Regione il nostro no deciso a tutto quello che è fuori dall’area indicata come idonea».

Attacco a Nulvara

Come nel versante di Tempio e Calangianus, il Limbara è sotto assedio anche a Berchidda. E nel perimetro dei parchi eolici ci sono siti archeologici. Dice Nieddu: «Da questo punto di vista c’è un interessante novità, uno strumento in più per difendere il nostro patrimonio paesaggistico e storico. Il ministero della Cultura ha infatti istituito un vincolo di tutela sul sito di Nulvara San Salvatore. Una delle cinque pale del progetto della Ivpc Power 8 ricade nell’area archeologica. Questo ci consente di attivarci subito con delle osservazioni fondate su vincoli del Mibac». Il sito archeologico di Nulvara, si legge negli atti del ministero della Cultura “Fa parte di un sito più vasto, di carattere monumentale e archeologico, che comprende la chiesa di San Salvatore e una serie di monumenti megalitici, sono presenti due domus de janas, tafoni, anfratti e una serie di allineamenti, di cui uno ha particolare rilevanza in quanto costituito anche da monoliti». Nella zona c’è anche “l’epigrafe che segnalava il confine tra le popolazioni romanizzate e il popolo dei Balari”. E Nulvara adesso è di nuovo terra di frontiera, dove Berchidda cercherà di fare valere le sue ragioni davanti all’assalto eolico.

RIPRODUZIONE RISERVATA