Assedio al centro storico 

Il centro storico chiama, la polizia risponde. Con un “esercito” di 200 uomini tra carabinieri, polizia di Stato, finanza e polizia locale che, ieri mattina, hanno occupato vie e vicoli di Sassari Vecchia in un'operazione interforze, coordinata dalla questura, che ha portato all'arresto di due persone per spaccio di droga e a sanzioni per altre quattro trovate in possesso di sostanze stupefacenti. 42 i veicoli fermati, 124 le persone identificate, in particolare stranieri ma, soprattutto, un'azione fatta di perquisizioni e controlli in case private e autovetture, con obiettivi mirati e raggiunti talvolta con il plauso di chi vive vicino alle abitazioni. «Grazie - si rivolge così uno di loro al dirigente della squadra mobile Michele Mecca - non se ne può più di questa droga».

Non solo droghe

Dello smercio di cocaina ed eroina, sostanze molto diffuse nel centro storico, e tra l'altro rinvenute nelle dimore dei due arrestati mentre marijuana ed eroina sono quelle scoperte tra le mura domestiche dei quattro sanzionati. Alcaloidi ed oppioidi rappresentano però solo una parte delle ragioni d'illecito in zona, seguite anche da un'ulteriore tipologia di infrazioni. Proprio questo versante è stato oggetto di verifiche parallele compiute dalla squadra di polizia amministrativa in diversi negozi i cui gestori hanno ricevuto numerose sanzioni dagli agenti. Esponenti delle forze dell'ordine potenziate tra l'altro da reparti inviati dal ministero dell'Interno e da artificieri e unità cinofile, in un'attività che si è dispiegata da Corso Vico a San Donato, teatro della sparatoria di ottobre. Con otto posti di blocco, a circondare lo scenario degli interventi, collocati in punti nevralgici come Porta Sant'Antonio, piazza Mazzotti e piazza Sant'Antonio. Ed è con questa diffusione e intensità che “l'operazione ad alto impatto” vuole concretizzare i propositi emersi negli ultimi tempi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Un tavolo allestito sull'onda dello shock provocato dagli spari deflagrati quasi due mesi fa a pochi metri di distanza da una scuola primaria. Culmine di un contesto di degrado, tra microcriminalità e spaccio, che impauriva ed esasperava gli abitanti.

