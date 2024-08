«Assediati dalla puzza di fogna» 

Fogne scoperchiate da un anno, sversamenti ripetuti in pieno centro, puzza insopportabile all’ingresso della città e in diverse zone del centro urbano. Non mancano le proteste per le discutibili condizioni igienico sanitarie. Fra via Dante e Manzoni c’è da mesi una concentrazione di disagi da record. Una fogna a cielo aperto ma dai lavori infiniti tant’è che la vegetazione prolifera fra tubi e pozzetti: «Un anno di interventi – racconta Stefano Ziranu, un residente – ma Area non ne cava piede: adesso si sono rifermati e hanno coperto tutto ma ci sono giornate in cui la puzza si avverta in tutti i palazzi». A cento metri, in fatto di disagio guadagna punti un altro sversamento che sta rendendo impossibile la vita dei residenti: «Da quattro mesi – indica Barbara Medda, insegnante in pensione – una pesante perdita vicino al piantone proprio sotto le finestre delle abitazioni sta creando una mini palude che ristagna, attira insetti, nei giorni di afa emana zaffate insopportabili: siccome i contatori girano è chiaro che il problema non è nostro, difatti Abbanoa è intervenuta ma alla prova dei fatti non ha risolto nulla». Alle spalle dei palazzi, in via Sanzio, i residenti segnalano una terza perdita fognaria proprio fra i garage in lamiera dei palazzoni.

Liquami e puzza

Non male anche il fiume di liquami fognari che per alcuni giorni ha ammorbato il cuore di Carbonia, viale Gramsci, fra negozi e palazzi: da un pozzetto che da anni presenti problemi irrisolti si sono riversati litri di acque nere che hanno costretto gli esercenti a collocare pedane per evitare che i clienti ci camminassero sopra: «Abbiamo più volte dimostrato al Comune che noi ci siamo affrancati da quella linea allacciandoci ad un'altra – spiega Angelo Mascia, commerciante e residente – quindi è chiaro che Area o Abbanoa debbano risolvere la questione». Dopo le proteste proprio ieri il Comune ha fatto spurgare provvisoriamente il pozzetto ma non è finita: cercherà di capire a chi appartengano le linee che intasano sempre lo stesso scarico: «La ricerca potrebbe coinvolgere anche le vie limitrofe», anticipa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu.

La periferia

Da una quindicina di anni, soprattutto di sera, si percepisce nettamente odore di tipo fognario in via Costituente fra la sede Asl e lo svincolo per l’area commerciale. Il Comune ipotizzò un’ordinanza ma non se ne fece più nulla. Ed è pesantissimo anche l’odore, simile a carogne in putrefazione, che spesso si avverte a Sirai, entrando a Carbonia, nello svincolo dopo il ponte prima di imboccare via del Minatore.

