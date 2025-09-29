«Assediati dalla puzza di fogna e di gas» 

Ormai da qualche tempo la parte alta di Guspini, fino all’uscita per Gonnosfanadiga, prevalentemente nelle vie Curiel e Dessì, è invasa da cattivi odori provenienti dalla rete fognaria. Da due giorni, però, i cittadini lamentano anche altro: una puzza simile a quella del gas da cucina. Secondo i vigili del fuoco, chiamati più volte dai residenti e dopo i controlli sulla rete cittadina, gli odori non sono attribuibili al gas domestico. L’origine dei miasmi potrebbe invece essere collegata ai problemi della rete fognaria.

La protesta

Un residente, Roberto Massa, descrive così la situazione: «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco per due volte: non hanno rilevato alcuna fuga di gas, ma gli odori persistono. Abbiamo informato anche il sindaco Giuseppe De Fanti. Dal Comune è stato allertato l’Ufficio tecnico e un incaricato della ditta che gestisce il servizio ha chiarito che non si tratta di gas. Questo strano odore si avverte anche fino alla chiesa di San Pio X. Nei loro controlli i vigili del fuoco sono addirittura partiti da lì fino a via Curiel». Alessio Pilloni, consigliere di minoranza, evidenzia come in diverse strade del paese si percepisca ancora un forte odore, proveniente dalle griglie nella strada: «Si tratterebbe dei vapori dei ristagni fognari che, in alcune zone, si mescolano con le acque piovane. Di fronte a una questione che riguarda la sicurezza e l’emergenza sanitaria non ci si può voltare dall’altra parte: occorre intervenire subito. Nonostante le numerose segnalazioni ad Asl, vigili del fuoco e Comune, a oggi la situazione non è stata risolta».Filippo Usai, consigliere di maggioranza, a sua volta contattato dai cittadini, ha informato tempestivamente il sindaco. «L’augurio – sottolinea – è che non ci sia un rimpallo di responsabilità e che chi di competenza risolva presto questa situazione insostenibile. In via Santa Maria si sentiva un odore fortissimo, simile a quello del gas».

Le polemiche

La vicenda è rimbalzata anche sui social, dove viene segnalato la pesenza di puzza insopportabile in via Alessandria e nelle zone limitrofe, ribadendo che i vigili del fuoco hanno escluso fughe di gas. Non è comunque un episodio isolato: già alcune settimane fa un gruppo di cittadini aveva inviato una lettera al sindaco e al consiglio comunale per denunciare i disagi legati al persistente problema fognario, con emissione di cattivi odori, sempre in via Curiel, chiedendo un intervento urgente. «Nonostante le numerose segnalazioni – conclude Massa – non è stato effettuato alcun intervento risolutivo. La situazione è rimasta invariata, generando un disagio costante per tutti i residenti. Durante l’intera estate siamo stati costretti a tenere le finestre chiuse a causa dei cattivi odori, compromettendo gravemente la qualità della nostra vita quotidiana».

