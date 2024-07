«Assediati dal fuoco e lasciati soli» 

Ottocento ettari di sugherete e pascoli in fumo e gravissimi danni ambientali, mentre per le stime di quelli subiti dalle aziende bisognerà attendere giorni. Dopo la grande paura per l’incendio che si è sviluppato ininterrottamente per 20 ore nella campagne di Sa Serra tra Nuoro e Orune tenendo impegnati centinaia di uomini dei Vigili del fuoco, Forestale, Forestas, Protezione civile e volontari, ora è il tempo della conta e delle polemiche. Rabbia tra i pastori: «Abbiamo lavorato con le frasche, i soccorsi a terra erano insufficienti».

Le squadre di soccorso

Il rogo dal pomeriggio di lunedì ha ripreso vigore nelle campagne di Sa Serra. Da mezzanotte sulla città di Nuoro ha cominciato a “nevicare” cenere, mentre decine di curiosi si sono affacciati dalla zona di Città Giardino per osservare l’enorme fronte delle fiamme visibili da chilometri di distanza. Le squadre a terra dei vigili del fuoco hanno lavorato con abnegazione tutta la notte in attesa dell’alba, quando sono intervenuti quattro Canadair, due da Olbia, gli altri da Roma e Trapani. Le fiamme da Sa Serra hanno interessato i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, estendendosi verso S’Iffurcau e la zona industriale di Pratosardo.

La direzione regionale dei vigili del fuoco ha inviato rinforzi con la colonna mobile dal comando dei vigili del fuoco di Sassari oltre alla squadra del Distaccamento di Bono al fianco dei colleghi di Nuoro e Macomer, impegnate anche due unità Sapr con fotocamere termiche.

Ovili evacuati

Otto le persone evacuate durante l’emergenza da quattro ovili minacciati dalle fiamme. Agenti di polizia e carabinieri hanno gestito la viabilità collaborando nell’evacuazione. Nel pomeriggio di lunedì a rallentare i interventi effettuati dalle squadre a terra, nonostante i fuoristrada, l’asfalto disseminato di buche. Martedì il rogo è stato dichiarato spento mentre per ore sono andate avanti le operazioni di bonifica con i mezzi aerei.

Paura e polemiche

Tra gli allevatori, rabbia e disperazione «Ci siamo chiusi nell’ovile circondati dal fuoco e non è venuto nessuno ad assisterci – dice Piero Musina vicepresidente della riserva Autogestita di Funtana Amenta – oggi (ieri, ndc ) invece ci sono più di cinquanta macchine. Lunedì un mezzo antincendio bianco è stato avvisato ma l’equipaggio non è voluto venire da noi. Abbiamo comunicato questa mattina al comandante della Forestale ciò che è successo». «Abbiamo perso tutto siamo riusciti a salvare solo il bestiame, chiederemo lo stato di calamità» dice un altro allevatore. «L'incendio ha distrutto sugherete, recinzioni, fili elettrici, tubature». «Chi ha competenza intervenga - aggiunge Nenneddu Sanna, battagliero allevatore - e riconosca il nostro ruolo nella pulizia dei terreni ma si interessi anche del funzionamento della macchina regionale. Mancano le forze a terra: Forestale e Forestas hanno personale anziano e noi abbiamo dovuto difendere le nostre aziende con frasche e zappe».

