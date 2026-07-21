Assediata dal cantiere infinito 

«Questa è casa mia, il cortile dove abito». Maria Sanna indica quelle voragini che accolgono il visitatore, in via Porto Torres a Nuoro. Crateri creati dai mezzi di quella ditta che annunciano il cantiere, cumuli di terra: incubo ricorrente per una donna invalida al 75 per cento e affetta da una gravissima patologia polmonare. «Soffro di Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva), di grado severo. Mi vergogno anche a dirlo, ma la mattina mi alzo con i piedi neri dalla polvere. Mi domando: ai miei polmoni malandati cosa succede? Chiedo al Comune un nuovo alloggio, da tempo. Qui la mia salute è in pericolo: nella migliore delle ipotesi mi daranno l’ossigeno per il resto dei miei giorni. È assurdo vivere in queste condizioni».

Il dramma

Rischiare la vita ogni giorno, in quello che dovrebbe essere il luogo della sicurezza. Degli affetti. Tutta colpa di un cantiere che va per le lunghe, della polvere che invade casa. E allarma. Maria Sanna ha 63 anni, la sua salute è precaria. Minata da un’esistenza che non le ha mai fatto sconti. Oramai per lei questi 50 metri quadri, nel rione di Monte Gurtei a Nuoro, evocano solo ansie e timori. Sì, la paura si fa largo, in quella casa polverosa dove le tazzine per il caffè andrebbero lavate ogni cinque minuti e le chiazze di muffa e umidità “adornano” le pareti. «La mia salute è in grave pericolo», rimarca di continuo Maria Sanna, con accanto l’inseparabile figlio Antonio. «La mia dignità è calpestata, ogni istante. Lo scorso maggio sono stata ricoverata per dodici giorni, all’ospedale Zonchello. Ho il terrore di avere una ricaduta, ovvero che il mio problema si possa riacutizzare. Non sono una rompiscatole: chiedo solo di stare bene. D’altronde, sbaglio o il diritto alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini? Eppure il Comune conosce molto bene la mia situazione. A casa sono venuti anche da poco il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora Giulia Corda».

Pnrr

Un immobile comunale, da riqualificare con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E se fuori gli operai fanno la loro parte, giustamente, è dentro le mura domestiche che si scatena il dramma. Un’esistenza in pericolo. Documentata da una Pec dettagliata, inviata in Comune. «Voglio un’altra casa, devo assolutamente tutelare la mia salute». Poi la disperazione prende il sopravvento, s’impasta con le lacrime. «Mi devo considerare un rifiuto da gettare in un cassonetto? Ci sto mettendo la faccia, sto gridando a tutti il mio dolore», prosegue nel suo sfogo Maria Sanna. «Per me è un’umiliazione enorme far vedere la mia casa, il degrado, le condizioni in cui con Antonio siamo costretti a vivere ogni giorno. Perché nessuno ci ascolta?».

Intanto, il cantiere di Monte Gurtei non si ferma, in quei 57 alloggi di proprietà comunale. “Rigenerazione urbana”, si legge nel cartello che sa di beffa e dove campeggia la data di inizio e fine dei lavori: 16 gennaio 2024, l’avvio; 10 aprile 2025, la chiusura. La polvere da respirare, però, sarà ancora tanta.

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