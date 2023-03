Asse Xi-Putin: «Nuovo ordine mondiale» 

Mosca . Nessuna proposta di cessate il fuoco, nessuna svolta clamorosa per trovare una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina ma un rafforzamento dell'asse strategico tra Russia e Cina per «un nuovo ordine mondiale». Questi i risultati dei due giorni di fitti colloqui del presidente cinese Xi Jinping con Vladimir Putin a Mosca, conclusi con tanti affari e il pieno sostegno del capo del Cremlino all'iniziativa diplomatica cinese. Niente tuttavia lascia presagire che ci sarà una risposta positiva da parte dell'Ucraina e dell'Occidente, mentre anzi le tensioni aumentano per la notizia delle armi all'uranio impoverito che la Gran Bretagna si appresterebbe a fornire a Kiev.

Il colloquio atteso

Intanto è in corso un confronto con Pechino per organizzare una telefonata fra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una chiamata che, secondo alcune fonti, Xi avrebbe dovuto fare dopo la conclusione della visita a Mosca. Il presidente ucraino ha tuttavia detto di essere pronto a un dialogo con Pechino: «Abbiamo offerto alla Cina di diventare un partner nell'attuazione della formula di pace. Abbiamo trasmesso la nostra formula su tutti i canali. Vi invitiamo al dialogo. Aspettiamo la vostra risposta», ha detto Zelensky aggiungendo di «ricevere segnali, ma niente ancora di concreto».

Dichiarazioni congiunte

L’incontro tra Putin e Xi ha partorito due dichiarazioni congiunte: una sullo sviluppo della cooperazione economica da qui al 2030, l'altra sul rafforzamento del «partneriato strategico». Sull'altro aspetto cruciale della missione, cioè il piano di pace cinese, non si registrano invece sviluppi sostanziali, al di là del fatto che entrambi hanno sottolineato l'esigenza di una soluzione negoziata. Il piano cinese può essere preso come base per un accordo di pace, «ma solo quando l'Occidente e Kiev saranno pronti», ha detto Putin. Il problema, è che «i Paesi europei e soprattutto Washington non consentono a Kiev nemmeno di pensare» ad un negoziato. Ieri, comunque, Kiev ha messo in chiaro che l'Ucraina non acconsentirà a una tregua.