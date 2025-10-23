VaiOnline
La crisi
24 ottobre 2025 alle 00:38

Asse Usa-Europa sulle sanzioni 

Restrizioni sul petrolio di Mosca. Da Washington sì alla fornitura di Patriot all’Ucraina 

Il pendolo in questa guerra gira e oggi gira in favore dell'Ucraina. Gli Usa hanno deciso di imporre sanzioni coi denti sul petrolio russo e l'Europa si affianca con un nuovo pacchetto di misure restrittive molto corposo, approvato in via ufficiale poco prima che i leader si ritrovassero al Consiglio per il vertice Ue. Non solo. Washington avrebbe dato il via libera alla fornitura di Patriot, indispensabili per la difesa dei cieli ucraini. Volodymyr Zelensky si è quindi presentato a Bruxelles con una cera decisamente migliore.

Gli asset

Così l'attenzione si concentra ora sull'ipotesi di usare gli asset russi congelati per finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina. I 140 miliardi della Banca Centrale russa, per quanto non sequestrati formalmente, finirebbero a finanziare sia la base industriale ucraina sia quella europea. «La Russia ha molta paura che l'Ue prenda una decisione sull'uso degli asset congelati, può darci la possibilità di vincere e non solo difenderci», ha detto Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. «Spero che oggi arrivi la decisione politica di usare gli asset e sarebbe una decisione grossa», ha aggiunto. L'obiettivo è quello di esercitare la massima pressione su Vladimir Putin per spingerlo finalmente al tavolo dei negoziati. Ma il tema degli asset russi non è però una partita chiusa.

I dubbi

Tra i 27 serpeggiano ancora molti dubbi. Ad alzare la voce pubblicamente è il premier del Belgio, Bart De Wever, che è entrato al Consiglio sbandierando «tre richieste» chiave, senza le quali si è detto «pronto a tutto» pur di bloccare il progetto. Il veto, insomma. La palla dunque, nel migliore delle ipotesi, passerà alla Commissione che da qui al prossimo vertice Ue dovrà mettere nero su bianco un testo legale che accolga il favore di ogni Paese. E non sarà semplice. Sullo sfondo però esiste una realtà amara: l'Ucraina ha bisogno di quattrini e in fretta.

