Asse tra Kiev Parigi e Berlino: fondi e armi 

Parigi. Si salda l’asse Kiev-Parigi-Berlino, con la promessa di ulteriori aiuti militari che sono vero proprio ossigeno per le truppe di Kiev, costrette a fare i conti con la scarsità di munizioni e a subire l’avanzata dei russi su Avdiivka, città chiave del Donetsk annesso da Mosca. Tanto che «il tempo stringe», ha avvertito il presidente Usa Joe Biden chiedendo al Congresso americano di sbloccare gli aiuti all’Ucraina. E mentre a Monaco si apriva la Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc), il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino firmavano un patto bilaterale sulla sicurezza. È un «passo storico», ha detto a caldo Scholz: «La Germania continuerà a sostenere l’Ucraina». L’intesa prevede anche nuovi aiuti militari per 1,13 miliardi di euro, che si aggiungono a quelli per 28 miliardi già inviati nel tempo da Berlino a Kiev.

Nel «pacchetto di Monaco» sono compresi obici semoventi, 120 mila munizioni di artiglieria da 122 millimetri, e - dal prossimo anno - un secondo sistema per la difesa aerea Skynex. Zelensky è poi volato a Parigi, per firmare all’Eliseo un accordo simile sulla sicurezza con il presidente francese Emmanuel Macron. Gli occhi sono però puntati sugli Stati Uniti, dopo lo stop a un nuovo pacchetto di aiuti.

