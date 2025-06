Asse tra Governo e Ue per l’Africa 

Roma. Italia e Ue stringono accordi da 1,2 miliardi di euro per progetti in Africa, dalle infrastrutture legate al Corridoio Lobito alle produzioni di caffè, dalle interconnessioni digitali all'hub di Roma che declinerà l'Intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile. Nello scenario di Villa Doria Pamphilj Giorgia Meloni accanto a Ursula von der Leyen vara «l'internazionalizzazione» del Piano Mattei, in asse con il Global Gateway europeo, e annuncia che si sta lavorando a «un'iniziativa concreta per affrontare la questione del debito delle nazioni africane». Era un tema che «stava a cuore a Papa Francesco», ha sottolineato la premier, spiegando che l'obiettivo è «convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate, secondo i criteri della Banca Mondiale, e di abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito meno basso».

I dettagli

Un'operazione, ha calcolato, che nel prossimo decennio «permetterà di convertire in progetti di sviluppo da attuare in loco circa 235 milioni di euro di debito». Una minima parte del debito complessivo che supera il trilione di dollari. Al tavolo del vertice organizzato e co-presieduto da Meloni e von der Leyen ci sono i rappresentanti di Zambia, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, i vertici di Commissione dell'Unione africana, Banca africana di sviluppo, Banca Mondiale, Fmi e Africa Finance Corporation. E gli accordi coinvolgono anche Bei, Cdp, Sace, Sparkle e Microsoft.

Il via libera

Nel frattempo il Consiglio Ue Ecofin ha approvato la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con un pacchetto di 67 modifiche: miglioramenti nell’attuazione, aggiustamenti per ridurre gli oneri amministrativi e interventi per attenuare i fattori imprevisti. L’Italia ha anche chiesto l’inserimento di due nuove misure sulla mobilità sostenibile, mentre resta confermato il valore complessivo del Piano a 194,4 miliardi di euro. Consentirà «al Governo di proseguire nella completa attuazione del Piano e nel conseguimento degli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate», ha sottolineato Palazzo Chigi.

Lo sviluppo

Oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, nella revisione figura una rimodulazione dei fondi relativa a 1,2 miliardi di investimenti per lo sviluppo dell'economia circolare dei rifiuti e per incentivare l'acquisto di automobili a basso impatto ambientale. Ora nella Cabina di regia del 24 giugno ci sarà la verifica del conseguimento dei quaranta obiettivi dell'ottava rata, con la pianificazione dei tavoli tecnici in occasione della visita della Commissione europea e con il pagamento della settima rata. «Consentirà all’Italia di confermare il primato europeo nell'avanzamento del Piano e, in termini di performance, di raggiungere il 54% degli obiettivi programmati, ossia più 18% rispetto al 36% della media europea», ha sottolineato la nota di Palazzo Chigi.

