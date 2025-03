Asse mediano, una giornata da dimenticare 

Un martedì da incubo, sul fronte del traffico, per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati con i loro veicoli a causa di tre diversi incidenti avvenuti durante la giornata sull’Asse mediano a Cagliari. Di mattina, alle 9 un primo tamponamento, in uscita dalla città, ha paralizzato la viabilità per quasi un’ora. Nel pomeriggio, alle 17, due nuovi incidenti con una decina di vetture coinvolte (due le persone ferite in modo non grave portate in ospedale), in direzione Poetto: strada chiusa per oltre due ore e file chilometriche. L’Asse mediano si conferma la strada con il record di incidenti.

