Asse Mediano, incubo quotidiano per migliaia di automobilisti. Circa sette chilometri di strada a scorrimento veloce che, almeno sulla carta, dovrebbero garantire spostamenti rapidi attraverso Cagliari, ma che troppo spesso si trasformano in una corsa a ostacoli. Quasi ogni giorno, salvo rare eccezioni, un incidente, un guasto o una manovra azzardata paralizzano il traffico, con code interminabili e automobilisti esasperati.

Lo sanno bene gli oltre 40mila veicoli che in media percorrono ogni giorno l’arteria, negli ultimi trent’anni croce e delizia della viabilità cittadina. Ma oggi, tra asfalto dissestato, buche profonde, segnaletica poco chiara e un autovelox fantasma, il tragitto nasconde insidie da non sottovalutare.

Il tour

Che l’Asse sia uno dei punti più critici della viabilità cittadina lo conferma anche uno studio della facoltà di Ingegneria: il 10 per cento degli incidenti che avvengono a Cagliari si concentra tra l’Asse Mediano e viale Marconi. La distrazione alla guida resta una delle cause, ma le condizioni della strada non aiutano.Sulla quattro corsie, il percorso più malmesso è quello che da Pirri conduce al Poetto. Le prime difficoltà si incontrano subito dopo la rotonda in direzione Brotzu, ma la situazione peggiora superata quella con via Cadello, qui il viaggio si trasforma in uno slalom tra buche e avvallamenti: l’auto sobbalza, le sospensioni sono messe a dura prova e per i centauri ogni irregolarità dell’asfalto può diventare fatale.

Il nodo

Il tratto più delicato resta quello compreso tra la rampa d’uscita per viale Marconi e quella per Genneruxi. Un intreccio di traiettorie che si trasforma in una trappola. Qui gli incidenti si ripetono, soprattutto nelle ore di punta, quando alcuni automobilisti tentano manovre azzardate per inserirsi nella corsia di destra e raggiungere via Berlino o imboccare il sovrappasso verso viale Marconi.

Una nota positiva arriva però dall’asfalto: dopo mesi di buche, gomme squarciate e rattoppi malmessi, il tratto è stato finalmente riasfaltato. Resta ancora da ripristinare il guardrail, sostituito per ora da una rete arancione.

I rischi

A complicare ulteriormente la circolazione c’è quel che resta dell’autovelox al chilometro 5 in direzione nord. Il dispositivo fisso è spento da tempo, ma non tutti sembrano saperlo. Così, chi lo avvista tende a frenare bruscamente, provocando rallentamenti e piccoli ingorghi. Poi, superato il rilevatore, si torna a premere il piede sul pedale.

Non va meglio sul fronte delle indicazioni stradali. La segnaletica verticale merita una sufficienza risicata: svincoli come quelli per San Benedetto e Genneruxi, così come le corsie per l’inversione di marcia, vengono segnalati spesso all’ultimo momento. A settanta chilometri orari non è sempre facile individuare per tempo l’uscita giusta. A peggiorare la situazione ci si mettono anche rami e cespugli che coprono parzialmente i cartelli, talvolta rovinati persino da graffiti.

Insomma, sull’Asse mediano la velocità non manca, ma la sicurezza resta, ancora, un traguardo lontano.

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