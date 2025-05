Asse mediano senza barriere antirumore «Depositata una diffida al Comune»  

Le barriere antirumore sull’Asse mediano mai realizzate, tratti di strada completamente al buio, aree trasformate in discarica, marciapiedi disastrati. Questi alcuni dei problemi di cui si è discusso nella prima assemblea pubblica organizzata dal neonato comitato di quartiere Genneruxi – via Mercalli. E un primo atto formale è stato fatto: «Abbiamo inviato una diffida formale al Comune e alla Regione Sardegna per denunciare l’inerzia amministrativa e chiedere un riscontro concreto sulle azioni che il Comune intende fare per mitigare l’inquinamento acustico e di polveri sottili dall’Asse mediano», spiega uno dei responsabili, Virgilio Ricci.

L’incontro

All’assemblea hanno partecipato circa 150 persone. In due ore sono stati elencati ed affrontati diversi problemi riscontrati nel quartiere. L’obiettivo, come ribadito, «è dare voce agli abitanti del rione, migliorare la qualità della vita e affrontare insieme le criticità della zona». Tra i temi presentati quelli dell’inquinamento acustico e polveri sottili dall’Asse mediano, la viabilità e le situazioni di pericolo in via Mercalli, via Galvani e via dell’Abbazia, l’assenza di illuminazione pubblica, il degrado urbano con marciapiedi mancanti o disastrati, aree verdi in abbandono o usate come discarica.

Il legale

Tra le criticità quelle dell’inquinamento acustico dovuto alla mancanza di barriere antirumore su diversi tratti dell’Asse mediano. Durante i lavori è intervenuto anche l’avvocato Santo Durelli di Genova. Si aspetta una risposta da parte del Comune e della Regione dopo la presentazione della diffida formale. E si è parlato degli incontri già avuti con alcuni assessori e di quelli che potranno avvenire a breve. (m. v.)

