Asse mediano, progetti e polemiche 

Se fosse “solo” un problema di opportunità legato alle soluzioni, sarebbe il problema minore: una rotatoria con due attraversamenti pedonali a raso per collegare i quartieri La Palma-Quartiere del Sole e Amsicora, tagliati dall’Asse mediano, e consentire alle auto che arrivano da Pirri e si dirigono al Poetto di evitare di arrivare in via della Pineta e tornare indietro verso il lungomare e ai residenti di attraversare direttamente i due quartieri, come vorrebbe il Comune. Oppure un ponte ciclopedonale, a scavalco dell’Asse mediano, in prossimità dell’innesto delle vie dei Salinieri e Tramontana, come chiedono invece i residenti e coloro che spingono sulla mobilità sostenibile? Il problema, al di là della scelta (divisiva) verso la quale torna a spingere adesso il Comune, riproponendo la soluzione già avanzata nel 2013, è che «una rotatoria toglierebbe all’Asse mediano la sua funzione originaria», avverte Italo Meloni, docente di Pianificazione di Trasporti all’università di Cagliari.

L’allarme

«Una rotatoria è un intervento di moderazione della velocità e del traffico, è evidente che se viene realizzata su una strada che è stata progettata per soddisfare un flusso veicolare elevato, l’Asse mediano perde la sua funzione di asse di scorrimento», dieci chilometri senza intersezioni, rotatorie, semafori e altre interruzioni che permettono di attraversare la città da un capo all’altro in meno di dieci minuti (al netto degli incidenti e delle code che ogni giorno purtroppo si registrano), aggiunge. «È per questo che era stato progettato l’Asse mediano, è una strada priva di interferenze che invece sono presenti nelle strade urbane. Ecco perché non si comprende il senso di quella rotatoria», dice ancora l’esperto.

Il caso

L’idea della rotatoria, come soluzione per collegare i due quartieri tagliati fuori dall’Asse mediano è vecchia di oltre dieci anni: a parlarne fu già la prima amministrazione Zedda, che nel 2013 appaltò anche la progettazione dell’opera (costo 250mila euro, oggi ce ne vogliono 600mila). Poi, anche i mal di pancia dei residenti della zona che spingevano già per una soluzione volta a evitare di far confluire dentro La Palma il traffico dell’Asse mediano diretto al Poetto, il progetto si bloccò. Adesso, quella rotatoria torna in auge. «Giusto risolvere il problema dell’isolamento», sottolinea Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari, l’associazione che da sempre si batte per la soluzione del ponte ciclopedonale. «La rotatoria avrà l’unico effetto di evitare alle auto di percorrere sei-settecento metri in più rispetto a oggi, rovinerà l’Asse mediano che perderà così la sua funzione di asse di scorrimento e non darà nessuna risposta sulla mobilità sostenibile», aggiunge. Il problema, dice ancora, è che «si continua a ragionare pensando solo al traffico delle auto, senza immaginare soluzioni per chi si muove a piedi e in bicicletta».

Reazioni

Spiega Roberto Mura, consigliere di minoranza (Alleanza Sardegna): «La soluzione proposta è una rotatoria? La nostra priorità è che si diano risposte all’isolamento dei quartieri "La Palma" e “del Sole” e che venga mantenuta la caratteristica di asse a scorrimento veloce dell'Asse mediano». Favorevole è Alessio Mereu, ex assessore alla Viabilità, (FdI): «Quella rotatoria è un intervento non più rimandabile. È fondamentale che si apra finalmente un collegamento per le auto tra i due quartieri». Ma così non si “rovina” l’Asse mediano? «L’alta velocità è uno dei problemi di cui soffre l’Asse mediano, la rotatoria avrà anche questo effetto positivo di ridurre la velocità. Oltre al fatto che permetterà di collegare i quartieri».

