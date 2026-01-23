Asse mediano paralizzato dall’ennesimo incidente: due feriti non gravi, traffico bloccato per oltre un’ora 

Un’ora in coda sull’Asse mediano. L’ennesimo incidente ha bloccato nuovamente l’arteria della città con conseguenze e disagi al traffico, già fortemente condizionato dalla chiusura della 195. Il tamponamento è avvenuto in mattinata, all'altezza di via Torricelli, in direzione 131 dir, poco dopo la rampa di viale Marconi, coinvolgendo due veicoli.

Il bilancio dello scontro tra le auto, alla fine, è stato solamente di due feriti, fortunatamente non gravi. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo in pronto soccorso dal personale del 118, intervenuto poco dopo sul luogo dell’incidente.

Le ripercussioni sono state soprattutto per la viabilità. Come accade spesso, infatti, pur non trattandosi di tamponamenti gravi, basta veramente poco per creare file chilometriche sull’Asse mediano, come quelle di ieri, con tanti automobilisti che sono rimasti bloccati nel traffico per un’ora, costringendo i più a cercare vie alternative per spostarsi in città.

