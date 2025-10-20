Asse mediano paralizzato da un incidente 

Il solito (ormai) tamponamento ha paralizzato, e anche questo è ora consueto, il traffico ieri mattina nell’ora di punta sull’Asse mediano di scorrimento. Questa volta, a rimanere intrappolati senza alcuno sbocco per sfuggire all’ingorgo, sono stati gli automobilisti diretti verso l’Amsicora.

Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena verso le otto del mattino, cioè il momento di massimo traffico per l’Asse che conduce verso il lato opposto della città. È così andata in scena l’ennesima replica di un disastro della viabilità ormai quasi quotidiano, andato avanti per un buon paio d’ore. Nel frattempo, le pattuglie della Polizia locale hanno eseguito i rilievi nel minor tempo possibile. Le poche uscite dall’Asse, quando accade un incidente, non consentono ai veicoli in coda di uscire dalla strada con le auto incolonnate.

Nessuno è rimasto ferito nel tamponamento, avvenuto nell’orario di ingresso a scuole e uffici.

