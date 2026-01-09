Asse mediano, nuova giornata d’inferno 

Giornata d’inferno per chi ieri si è avventurato nell’Asse mediano. Tre incidenti hanno mandato in tilt la circolazione e costretto gli automobilisti in entrata e in uscita dalla città a estenuanti attese in coda. Chi ha avuto la sfortuna di rimanere intrappolato nelle lamiere ha dovuto attendere ore prima di riuscire a raggiungere la destinazione. Impossibile anche cercare “vie di fuga”. Le rampe di accesso e di fuga erano intasate da lunghi serpentoni di lamiere. Gli scontri di ieri hanno riportato alla luce un problema che a Cagliari, tra cantieri, scavi e metro di superficie, sta mandando in tilt la pazienza dei cagliaritani.

La Via Crucis

Ogni giorno che un automobilista affronta l’Asse mediano fa appello ai santi protettori in paradiso per non rimanere bloccato. La maggior parte delle volte si tratta di banali scontri, dovuti al mancato rispetto della distanza di sicurezza o a manovre azzardate per uscire dalle rampe di accelerazione. Non è ancora completamente chiara la dinamica del primo incidente sulla strada a scorrimento veloce e che di fatto ha paralizzato la circolazione in tutta la città. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale, verso le 10, una moto e due auto dirette verso la 131, si sono scontrate all’altezza di via Torricelli. Ad avere la peggio il motociclista e il conducente di una delle due auto che sono stati trasportati all’ospedale con ambulanze dell’Areus, con assegnato un codice giallo. In pochi minuti è scoppiato il pandemonio, la circolazione è andata in tilt. L’imbuto di auto a passo d’uomo si è formato quasi subito innescando una coda lunga diverse centinaia di metri. I più fortunati, visti i rallentamenti, sono riusciti a trovare una scappatoia girando a destra, nella rampa che conduce in viale Marconi, anch’essa ieri intasata già di prima mattina. Per chi aveva destinazione Pirri o il Brotzu non è rimasto altro da fare che salire in via Stampa e dirigersi verso viale Ciusa o via Vesalio. Problemi non solo per gli automobilisti. Non avendo l’Asse mediano corsie di emergenza, l’ambulanza ha dovuto fare lo slalom tra le auto incolonnate, perdendo tempo prezioso, prima di arrivare sul luogo dell’incidente.

Pomeriggio di fuoco

La seconda tappa della Via Crucis a quattro ruote si celebra poco dopo e a poca distanza dal primo incidente. Anche in questo caso a paralizzare la circolazione un banale scontro tra due auto, sempre dirette verso Sestu, causato da una manovra azzardata. Lo scenario si ripete uguale: auto bloccate nella rampa d’accesso a viale Marconi e nervi degli automobilisti a fior di pelle. Per fortuna, in questo caso, nessuno si è fatto male e i due conducenti hanno raggiunto un accordo sulle responsabilità, non richiedendo neanche l’intervento della Polizia locale.

Terzo scontro

La giornata d’inferno sull’Asse mediano è continuata nel pomeriggio quando due auto dirette verso la 131 dir si sono scontrate all’altezza del vecchio stadio Amsicora. Un tamponamento senza feriti che, manco a dirlo, ha causato le famigerate code. Problemi che sono riverberati sino a Genneruxi, con il blocco di via Dell'Abbazia, er viale Marconi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge . (a. a.)

